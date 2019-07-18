ВЫБОРЫ – 2019

16 июля Центральная избирательная комиссия Абхазии завершила прием документов и регистрацию инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов на высший пост страны. Согласно действующему законодательству, это происходит за сорок дней до выборов, которые назначены на 25 августа.

От инициативных групп в кандидаты на выборах президента были выдвинуты: Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба, Астамур Отырба, Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Рауль Хаджимба и Аслан Бжания.

14 июля стало известно, что лидер оппозиции Аслан Бжания не будет принимать участие в президентских выборах.

Спутник-Абхазия

Номер: 73Выпуск: 3813Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия