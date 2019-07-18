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18.07.2019
Номер: 73
Выпуск: 3813
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия
ВЫБОРЫ – 2019
16 июля Центральная избирательная комиссия Абхазии завершила прием документов и регистрацию инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов на высший пост страны. Согласно действующему законодательству, это происходит за сорок дней до выборов, которые назначены на 25 августа.
От инициативных групп в кандидаты на выборах президента были выдвинуты: Алмас Джапуа, Астамур Какалия, Астамур Тарба, Астамур Отырба, Шамиль Адзынба, Артур Анкваб, Олег Аршба, Рауль Хаджимба и Аслан Бжания.
14 июля стало известно, что лидер оппозиции Аслан Бжания не будет принимать участие в президентских выборах.
Спутник-Абхазия
Номер: 73
Выпуск: 3813
Рубрика: политика
Автор: Спутник-Абхазия