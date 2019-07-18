ВОЕННЫЕ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ

Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) в Сочи встретили Главную икону Главного храма Вооруженных сил России «Спас Нерукотворный». Ее доставили из Краснодара.

«Спас Нерукотворный» и Ковчег с частицами мощей святых покровителей русского воинства будут доступны прихожанам в Храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Адлерском районе в течение 10 дней, с 17 июля, по адресу: г.Сочи, р-н Адлерский, ул. Спасская, д.1.

Кроме военнослужащих Главной иконе смогут поклониться все изъявившие желание православные верующие.

Средства на создание иконы пожертвовал Президент России Владимир Путин. Освящение иконы совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пасхальном богослужении 28 апреля.

В Ковчеге, который неизменно сопровождает икону, находится восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте.

Контактный телефон:

+7(940)777-00-84, +7(928)447-72-87

Пресс-служба ЮВО

Номер: 73Выпуск: 3813Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа