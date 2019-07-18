ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОСНОВАНИИ ЗАКОНА

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание с участием генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Службы государственной безопасности.

«Мы с вами не первый раз встречаемся по тем темам, которые достаточно остро волнуют наше общество: события, которые произошли – убийство молодого парня Квициния, а также произошедшее в здании МВД с задержанным Тарба. Мы с вами уже достаточно жестко говорили о необходимости объективного расследования и создания всех необходимых возможностей для того, чтобы виновные по этим преступлениям были наказаны, кто бы это ни был. Просил бы в отношении подозреваемых Панцулая провести соответствующую работу в рамках международного сотрудничества, чтобы эти люди были доставлены на территорию Абхазии. По ситуации в МВД Генеральной прокуратуре провести всю работу, о который мы с вами говорили в предыдущие дни, и результат должен быть известен нашему обществу. Виновные должны понести наказание так, как этого требует закон.

Все действия, начиная от генерального прокурора, министра внутренних дел и всех тех, кто будет вовлечен в расследование похищения Мерцхулава, все мероприятия должны быть доведены до логического конца. Люди должны нести ответственность. У вас достаточно объема того, что должно быть сделано, у вас есть над чем работать и с кем работать», – сказал глава государства.

Министр внутренних дел Гарри Аршба доложил о проделанной работе:

«По моему указанию была проведена служебная проверка. Собранные материалы были переданы в прокуратуру города Сухума для принятия решения по существу произошедшего. Однозначно будут установлены все обстоятельства смерти гражданина Тарба, а также определена непосредственная вина каждого сотрудника в случившемся. Насилие и превышение должностных полномочий, должностные преступления сотрудниками милиции караются законом, и мы будем делать все необходимое для того, чтобы установить все факты, которые имели место. На сегодняшний день прокуратурой города Сухума возбуждено уголовное дело. Моим приказом все сотрудники, которые указаны в данном уголовном деле, отстранены от занимаемых должностей. На сегодняшний день мы проводим все мероприятия и непосредственно сотрудничаем с прокуратурой для того, чтобы выяснить все обстоятельства дела.

По факту совершения убийства гражданина Квициния и покушения на убийство второго Квициния был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, совместно с СГБ проводились мероприятия. Были установлены лица, которые совершили это преступление. Это братья Панцулая. На сегодняшний день также совместно с СГБ проводятся мероприятия для того, чтобы установить их местоположение. По имеющейся оперативной информации они перешли абхазо-российскую границу, устанавливается транспорт, на котором они переехали границу».

Генеральный прокурор Зураб Ачба проинформировал о действиях, предпринятых ведомством:

«По данному факту, по факту гибели Тарба, возбуждено уголовное дело по статье 288, части 3. Это превышение должностных полномочий с применением насилия. Следствие ведет прокуратура города Сухума. В настоящее время лица, причастные к совершению данного преступления отстранены от своих обязанностей. Это должностное преступление, которое в полном объеме с участием всех лиц, которые причастны, с квалификацией отдельно каждого будет расследовано и доведено до общественности».

Пресс-служба Президента Республики Абхазия

Номер: 73Выпуск: 3813Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента Республики Абхазия