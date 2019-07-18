СПОРТ

В г. Гагре прошел Международный турнир РТТ «Море в Гаграх». В турнире приняли участие 65 теннисистов из Сухума, Гагры, Пицунды, Москвы, Московской области, Екатеринбурга, Черкесска, Тюмени, Казани, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Астрахани, Сочи и Екатеринбурга.

В возрастной категории 8 лет и моложе среди мальчиков первое место занял Адамович Артемий (Сочи), второе место у Кация Лео (Сухум, тренер – Акуция Элизабет), третье место занял Хишба Владимир (Гагра, тренер – Бебия Саид).

Среди девочек первое место заняла Гумба Мила (Пицунда, тренер – Бейя Родион), второе место у Хупория Татей (Сухум, тренер – Татевосян Артур), третье место у Каракасиди Софии (Сухум, тренер – Акуция Элизабет). В возрастной категории 9-10 лет среди мальчиков первое место занял Грязнов Яков (Сочи), Рыткин Роман (Королев), Кочегаров Никита (Екатеринбург). Среди девочек лучшей стала Локоткова Дарья, второе место у Чернышевой Валерии, третье место заняла Пакотина Алиса.

В категории до 13 лет среди девочек первое место заняла Седенкова Виктория (Самара), второе – Левашова Анна (Сочи), третье – Ибрагимова Диана (Сочи).

В возрастной категории до 15 лет РТТ среди девочек лучшей стала Шашахметова Виктория (Сочи), Дзиова Екатерина (Черкесск), Титова Маргарита (Рязань).

Среди мальчиков первое место занял Кация Астамур (Сухум, тренер – Акуция Элизабет), второе место у Кожарова Романа (Москва), третье место занял Зиманов Арсений (Сочи).

В возрастной категории до 15 лет АТТ среди девочек первое место заняла Агумава София (Сухум, тренер – Акуция Элизабет), второе место у Синякиной Елизаветы (Москва), третье место у Царгуш Сарии (Сухум, тренер – Акуция Элизабет).

Среди мальчиков лучшим стал Кация Астамур (Сухум, тренер – Акуция Элизабет), второе место занял Шармат Шабат (Сухум, тренер – Акуция Элизабет), третье место у Дбар Всеволода (Пицунда, тренер – Бейя Родион).

Главный судья турнира – судья II категории Российского теннисного тура ФТР, мастер спорта РА Бебия Саид.

Номер: 74Выпуск: 3814Рубрика: спортАвтор: Государственный комитет РА по физической культуре и спорту