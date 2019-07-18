ОН НУЖЕН ВСЕМ. ВСЕГДА

Юбилей

На днях всенародно известному и всенародно любимому доктору Ивану Николаевичу (Киракосовичу) Магакяну исполнилось 80 лет. Его имя в городе Сухуме действительно известно почти каждому горожанину, а в пределах нашей республики, где всю свою жизнь проработал и по сей день трудится Иван Николаевич, это имя олицетворяет собой особый знак качества применительно к профессии врача. Заслуженный врач Республики Абхазия Иван Николаевич Магакян родился в 1939 году в Сухуме в семье такого же труженика, как и он сам – ремесленника Киракоса Ивановича, «дедушки Киракоса», – добродушного, щедрого и остроумного от природы человека, предки которого родились в городе Артвине (ныне Турция). В 1964 году Иван Николаевич окончил Ростовский государственный медицинский институт. С 1964 года по 1965 год работал врачом в Сухумской районной поликлинике, а с 1965 года по 1969 год – неврологом в поликлинике при Сухумской городской больнице имени Шервашидзе. С 1969 года по настоящее время Иван Николаевич Магакян работает врачом-неврологом в Сухумской городской поликлинике. С начала семидесятых годов трудовая деятельность Ивана Николаевича неоднократно отмечалась Президиумом Абхазского обкома профсоюзов медицинских работников, он награжден знаком «Победитель социалистического соревнования», учреждённым ЦК КПСС, Советом министров СССР и ЦК ВЛКСМ. Иван Николаевич, будучи практикующим врачом, в 1988 году окончил факультет республиканского народного университета «Прогресс медицинской науки и практики».

Почётное звание заслуженного врача Республики Абхазия «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу» было присвоено Магакяну Ивану Николаевичу Указом Президента Республики Абхазия Р.Хаджимба от 20 февраля 2017 года. А в 2018 году он был отмечен приказом министра здравоохранения РА «За заслуги в здравоохранении». Магакян Иван Николаевич великолепный специалист-невролог, настоящий народный доктор, практикующий в Абхазии более полувека. «Его сухощавую фигурку можно увидеть в самых неожиданных местах – сегодня у постели больного в труднодоступном селении, завтра на консультации в центре столицы. В снег и в жару он постоянно в движении, всё время в пути, от больного к больному. Всегда спешит, потому что знает – его очень ждут, он поможет». (Газета «Новый день», г.Сухум, № 4, 28.02.2017 г. «Наш славный доктор Магакян»). Став достойным продолжателем династии врачей Магакянов, начавших с первой половины 20 века врачебную практику в Абхазии в области терапии и хирургии (доктор медицинских наук – Г.И.Магакян, хирург – Б.И.Магакян), Иван Николаевич Магакян, будучи всенародно любимым сухумским доктором, несомненно является ярким представителем армянской диаспоры Абхазии. «Не одно поколение сухумцев благодарно ему за то, что он с готовностью приходит на помощь всякому...» (Журнал «Армения и мир» г.Москва, 12/2009 г. «Доктор Магакян – всенародный любимец»). Особая заслуга Ивана Николаевича отмечена Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия Семёном Вячеславовичем Григорьевым, вручившим в 2011 году семье Магакянов – Ивану Николаевичу и его супруге Кнарик Семёновне, медаль «За любовь и верность». Наверное, это и есть высшая для него награда в жизни, такая же почётная, как и давно уже присуждённая ему сухумчанами народная медаль «За любовь и верность своей профессии...».

С днём рожденья, дорогой доктор! Крепкого здоровья!

Кероп МАГАКЯН

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Редакция газеты «Республика Абхазия» присоединяется к поздравлениям всенародно любимому доктору от Бога. Каждый вылеченный недуг вашего пациента, ваше бескорыстное служение профессии – это добродетель, идущая от вашего сердца, золотых рук и доброго обнадеживающего слова.

С юбилеем вас, НАРОДНЫЙ ВРАЧ!

Юрий КУРАСКУА

Номер: 74Выпуск: 3814Рубрика: обществоАвтор: Кероп МАГАКЯН