НАШИ ДЕТИ

Про таких говорят: «Маленький, да удаленький!» Авель Карпин – мальчик с библейским именем, смышленый, думающий, рассуждающий, любящий рассказывать интересные жизненные истории, которые слышал от взрослых, или в которые попадал сам.

Как ученик к занятиям он относится с интересом, но предпочитает подвижные игры. Что такое сидеть несколько минут на одном месте – он не знает. Всегда найдет причину, чтобы быть в движении. У Авеля много братьев и сестер, еще больше друзей, которые не всегда успевают за его ритмом беззаботной детской жизни. Весь «пар» и энергию он «выпускает» в школе на уроках физкультуры, дома, гоняя на велосипеде, и на занятиях в секции по каратэ.

На вопрос: «Что ты любишь больше всего?», – отвечает кратко и с улыбкой: «Всех животных». У таких детей с добрым сердцем и жизнь складывается удачно. По Святому Писанию, малыши, наделенные именем Авель (дыхание), быстро взрослеют и превращаются в надежных крепких мужчин.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 74Выпуск: 3814Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА