ГРУЗИНСКИЙ «МАЙН КАМПФ»? СУДИТЕ САМИ

Точка зрения

Недавний скандал, разразившийся в Парламенте Грузии, связанный с позорными высказываниями депутата Акакия Бобохидзе, является одной из многочисленных и ярких иллюстраций реального существования «вечно развивающегося учения» (доктрины) грузинского нацизма и полностью соответствующей этому учению практики её реализации.

В числе создателей этой доктрины имена Георгия Церетели, Игнате Ниношвили-Ингороква (родной дядя оскандалившегося нацистского грузинского историка Павле Ингороква), оба – создатели «Меоре Даси», Ной Жордания, Гомартели (который первый употребил понятие «жизненного пространства» в контексте существования нации), Иосиф Сталин, католикос Грузии Илья (который позорно и публично призывал: «Не убий грузина!», тем самым, предлагая нацистско-грузинскую редакцию Священного Писания Библии), министр обороны Грузии Георгий Каркарашвили и др. Этот список дополнила и фамилия Бобохидзе, который сказал: «Я убивал абхазов и буду убивать!». Все это подтверждает живучесть нацистской доктрины в грузинском обществе.

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Очередной беспрецедентный скандал вечером 7 июля 2019 г., на сей раз на главном телеканале Грузии «Рустави-2», учинённого ведущим канала Георгием Габуния и фактически поддержанного солидаризовавшимся с ним руководством канала в лице его гендиректора Ники Гварамия, является следствием отъявленного, чудовищного цинизма, беспредельной распущенности, дьявольской одержимости, безумства воспалённого сознания и признаком степени поражённости определённой части грузинского общества идеологией нацизма. И лишний раз подтверждает живучесть этой идеологии. Об этом же говорит и то поразительное обстоятельство, что по этому факту до сих пор не возбуждено уголовное дело. Без детального научного исследования, разоблачения и развенчания давно (более века тому назад) созданной доктрины грузинского нацизма – грузинской версии «Майн кампф», глубины корней этой человеконенавистнической идеологии, проблематично говорить об успехе дела её выкорчёвывания. И в условиях ещё большей взаимосвязанности и взаимозависимости современного мира – это дело не только грузинского общества, величайшего политика современности В.В Путина твёрдо заявивишего, что вероломная агрессия Грузии против Республики Южная Осетия 8 августа 2008 года по многим признакам и масштабам последствий, в том числе международным, равнозначна зловещей дате 22 июня 1941 г.), но и нас с вами. Тем более что мы в Абхазии как никто другие географически ближе к эпицентру зарождения теоретических основ грузинского нацизма и практике его реализации, а потому можем и должны больше знать и уметь поведать об этом миру. Тем более что если германский народ давно твёрдо и бесповоротно отказался от своих вчерашних нацистких кумиров, позорной нацистской идеологии и практики её претворения в жизнь, то большая часть и сегодняшнего грузинского общества и поныне всё ещё продолжает неизлечимо болеть страшным, прежде всего для самого этого общества, недугом нацизма. Породил убого-ущербных фигурантов буквально одного за другим скандалов – Бобохидзе, Габуния, Гварамия грузинский «Майн кампф». Он же их объединяет и роднит.

Якуб ЛАКОБА, лидер Народной Партии Абхазии

Номер: 74Выпуск: 3814Рубрика: политикаАвтор: Якуб ЛАКОБА, лидер Народной Партии Абхазии