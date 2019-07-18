БОРЬБА ЗА ГАГРУ

Далекое – близкое

(Продолжение. Начало в № 73)

В те годы очень остро стояла проблема лесного хозяйства в Абхазии. Местные жители неоднократно обращались в высшие органы власти Абхазии, Грузии, Советского Союза с требованиями сократить хищнические рубки леса. На небольшой территории Абхазии тогда функционировали три леспромхоза, два из которых находились в Гагрском районе. В бытность В.Ф. Хишба руководителем лесного хозяйства началось поэтапное сокращение рубок. И началось это с Гагрского района, потому что именно там производились самые большие рубки. Вначале был ликвидирован Леселидзевский (Гечрыпш) леспромхоз, а затем сократились рубки в целом по Абхазии. Благодаря этому объемы рубок поэтапно были доведены с 600 тысяч кубических метров до 300 тысяч, а затем до 200 тысяч.

В 1977 году Владимира Филипповича перевели в Министерство лесного хозяйства Грузии – замом, а потом первым замом министра, и в общей сложности в Тбилиси он проработал 12 лет.

Став одним из руководителей лесного хозяйства Грузии, он оказал воздействие на ликвидацию в 1979 году еще одного леспромхоза Абхазии, находившегося в Гулрыпшском районе. В настоящее время в Абхазии проводится только санитарная рубка – до 35 тысяч кубических метров в год.

Работая в Тбилиси, Владимир Хишба, несмотря на финансовые трудности, способствовал первоочередному выделению Абхазии материально-технических средств и своевременному финансированию. Надо отметить, что Владимир Филиппович пользовался авторитетом и в союзном министерстве, и тогдашний министр лесного хозяйства СССР Воробьев неоднократно предлагал ему перейти в Москву на должность первого замминистра с перспективой на министра. При складывавшейся в Абхазии сложной политической обстановке, а здесь жили его мать, сестра, брат, другие ближайшие родственники, он не мог себе позволить так далеко от них уехать.

В связи с обострением обстановки в Абхазии после мартовских событий 1989 года первый секретарь обкома партии Б.В.Адлейба был освобожден от должности и вместо него назначен В.Ф.Хишба. Обстановка была очень сложной и в Грузии, где происходили волнения. На территории Абхазии были созданы незаконные вооруженные формирования из лиц грузинской национальности, которые явочным порядком занимали различные санаторно-курортные объекты и самочинно с оружием в руках разъезжали по нашей республике. В основном это происходило в Сухуме и Гагрском районе.

15-16 июля произошло массовое столкновение между абхазами и грузинами в связи с незаконным открытием в Сухуме филиала Тбилисского государственного университета. По существу территория Абхазии стала неуправляемой, разделившись на грузинские и абхазские зоны. После этого со стороны Западной Грузии, через Галский район к мосту на реке Галидзга (Алдзга), двинулась многотысячная толпа вооруженных лиц грузинской национальности. По линии реки начались перестрелки, были жертвы. Для урегулирования этой сложной ситуации активные меры принимал первый секретарь обкома партии В.Хишба.

Изменившаяся в Советском Союзе политическая ситуация привела к ослаблению роли Компартии, а впоследствии к ликвидации её как государственной структуры. И Абхазский обком партии, переименованный в 1991 году в Реском, прекратил свое существование как орган государства. После этого Хишба стал работать в городе Сочи, в исследовательском институте.

Владимира Филипповича я знал в разных качествах – студентом, лесником, главным инженером ДОКа, партийным работником, министром Абхазии и первым замом министра Грузии, первым секретарем обкома партии. И он, в отличие от многих других людей, которые росли по карьерной лестнице, не менялся, был простым и доступным.

Теперь я расскажу об Энвере Эрастовиче Капба. Он, как я указал выше, был ровесником и одноклассником Владимира Хишба. После окончания школы они получили высшее образование по разным специальностям, и каждый шел своим путем, не прекращая при этом своих дружеских отношений.

Жизнь у Энвера складывалась сложней. Первая трудность у него возникла тогда, когда ему почему-то не разрешали прописаться в отцовском доме в Гагре, откуда он уехал учиться в Тбилисский политехнический институт и куда по окончании учебы вернулся. Видимо, грузины знали, какого «джина» они могут выпустить из кувшина. Из-за отсутствия прописки в течение года Энвер Капба не мог устроиться на работу, и чтобы не потерять профессиональных навыков, он неофициально, без оплаты работал метчиком в одной из строительных организаций Гагры, будучи при этом уже женатым. И только благодаря вмешательству в судьбу Энвера вновь назначенного председателем Гагрского райисполкома, а вдобавок еще и депутата Верховного Совета СССР Юрия Тариеловича Квициния он был прописан в отцовском доме, в котором вырос. Это ли не пример искусственного препятствования абхазцам в Гагрском районе?! Кстати, Энвер Эрастович Капба был не один. Так не прописывали многих абхазцев, особенно из Гудаутского района.

Начав работать, Энвер Эрастович показал себя образованным, квалифицированным специалистом. С учетом этого Э.Капба назначили руководителем одного из стройуправлений города Гагры, а затем – председателем Гагрского горсовета.

Есть такие люди, встреча и знакомства с которыми с первого дня запоминаются на всю жизнь. Так было у меня и с Владимиром Хишба, и с Энвером Капба.

С Энвером я встретился в 1969 году на свадьбе у Владимира Филипповича в Гагре. Я сразу же обратил внимание на этого красивого мужчину выше среднего роста, который начал говорить с нами, а нас было несколько человек, приехавших из Сухума. Разговор был легкий, остроумный, соответствующий свадебным настроениям. После этой встречи мы виделись много раз, и каждый раз он оставлял очень хорошее впечатление.

В 1970 году Энвер Капба был назначен директором объединения пансионатов курорта «Пицунда». В его бытность в этой должности объединение пансионатов добилось больших результатов, став одним из наиболее популярных курортов СССР. В Пицунду приезжали высшие руководители Советского Союза, члены Политбюро, с которыми приходилось встречаться. Особенно Энвер сблизился с Премьер-министром СССР Алексеем Николаевичем Косыгиным, которому нравилось общение с руководителем курорта. Бывая на госдаче, он обязательно приходил в кабинет к Энверу Эрастовичу, гулял с ним по курорту, интересовался проблемами.

(Продолжение в следующем номере)

Анри ДЖЕРГЕНИЯ

(Материал к публикации подготовила Заира ЦВИЖБА)

Номер: 74Выпуск: 3814Рубрика: политикаАвтор: Анри ДЖЕРГЕНИЯ (Материал к публикации подготовила Заира ЦВИЖБА)