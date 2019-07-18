ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ

…Необходимо поддерживать малый и средний бизнес путем предоставления дешевых кредитов для формирования среднего класса. А что происходит с кредитами у нас? Огромная очередь предпринимателей выстроилась за кредитами под 24% годовых. Но получить их практически не реально, зато под 48% годовых получить можно. Не это ли убийство собственного предпринимательства?

Надо обладать бизнесом, чтобы возвращать такие кредиты... Значит, мы будем плодить число неплательщиков, выбивая из них долги всеми доступными и недоступными методами, отбирая имущество и пуская людей по миру. Либо, заранее зная, что кредиты возвращаться не будут, вступаем с ними в преступный сговор и совместно похищаем кредитные средства…

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…Местные органы управления – администрации городов и сел – это власть, приближенная к людям. Их надо укреплять, совершенствовать, повышать их авторитет. Главы, на мой взгляд, должны назначаться, но спрашивать с них, конечно же, не так, как мы это наблюдаем сейчас…

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…В свете предстоящих выборов всем кандидатам в президенты, сообща, необходимо добиться от избиркома РА точного количества избирателей по районам и населенным пунктам. Надо понять, что делать с теми, кто не успел получить паспорта нового образца либо поменять паспорт по истечении срока действия. Они же не перестали быть гражданами Абхазии. Значит, имеют право исполнить свой конституционный долг. Надо четко понять, какое количество репатриантов будет участвовать в выборах как на территории РА, так и за ее пределами…

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…Мы наладим прямой диалог с народом. Я лично и члены моей команды будем выезжать в районы и села нашей страны, встречаться с людьми, решать проблемы при непосредственном общении с народом. Наше село в застое. Сельское хозяйство в упадке. Стыдно при таком климате и богатстве нашей земли завозить львиную долю продуктов питания извне. Жители села, наши трудолюбивые крестьяне тоже ощутят перемены к лучшему, мы добьемся того, что не будет посредника между рынком и крестьянами, каждый из них сможет самостоятельно реализовывать свою продукцию без участия тех, кто наживается на посредничестве. Мы разработаем программу субсидирования крестьянско-фермерских хозяйств. В страну пойдут инвестиции и кредиты. Мы наведем порядок на дорогах, вы не будете просыпаться от визга шин за вашими окнами…

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…25 августа 2019 года выборы президента Республики Абхазия. Все граждане Абхазии, независимо от национальности и религии, должны принять активное участие в этом важнейшем политическом мероприятии, где решается судьба нашей Родины.

Номер: 74Выпуск: 3814Рубрика: политикаАвтор: ПРОГРАММА