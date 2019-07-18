ПАРТИЯ «АКЗААРА» НАЗВАЛА СВОЕГО КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ – ЛЕОНИДА ДЗАПШБА

Навстречу президентским выборам

Республиканская политическая партия «Акзаара» за стабильное развитие и законность провела недавно в Сухуме съезд с одним вопросом в повестке дня: выдвижение кандидата в президенты Республики Абхазия, выборы которого запланированы на 25 августа с.г. На съезде присутствовали представители всех первичных региональных организаций партии, приглашенные, пресса.

На съезде выступили Вианор Ашба – Герой Абхазии, командир батальона «Горец», офицер, Игорь Смыр – архитектор, житель города Гудауты, Любовь Попандопуло – подполковник милиции, Лариса Тарба – ветеран Отечественной войны народа Абхазии, Борис Абитов – генерал-майор милиции, Константин Хагуш – руководитель Гагрской региональной организации партии «Акзаара», Александр Басария – бывший сотрудник правоохранительных органов, Тото Аджапуа – певец и композитор.

Все они, отмечая проблемы сегодняшнего дня нашего общества и высказывая возможные пути их преодоления, говорили, что вывести наше государство на новый, более высокий уровень развития будет под силу Леониду Юрьевичу Дзапшба. Л.Дзапшба –советник Президента РА по взаимодействию с правоохранительными органами, генерал-лейтенант милиции, который известен своей принципиальностью и борьбой с нарушителями правопорядка еще со времени исполнения им разновременно, дважды, обязанностей министра внутренних дел Абхазии.

После завершения выступлений состоялось голосование. За кандидатуру Л.Дзапшба для выдвижения его кандидатом в президенты Республики Абхазия от республиканской политпартии «Акзаара» все делегаты съезда проголосовали единогласно.

Затем на съезде выступил Леонид Юрьевич Дзапшба. Он поблагодарил партийцев за высокое доверие и сказал, что осознанно и с чувством большой ответственности соглашается на то, чтобы баллотироваться на пост президента страны. Отметил, что никогда он не примыкал ни к каким клановым группам, и в Абхазии нет человека, который мог бы его склонить к принятию заведомо незаконного решения. И подчеркнул, что даже будучи министром ВД, мог не соглашаться с какими-нибудь просьбами и приказами высокопоставленных чиновников, если они не соответствовали букве закона. И во главу угла ставит принципы национального согласия, задачу консолидации общества и интересы простого гражданина. «Нужно единение народа, независимо от того, к каким политическим партиям и конфессиям человек принадлежит», – такого его убеждение.

Говоря о непомерно раздутом штате чиновников (кстати, об этом всегда говорят все кандидаты в президенты, но никто, как помнится, эти штаты не сократил, если не наоборот), Леонид Дзапшба высказал необходимость проведения аттестации на соответствие занимаемой должности и «при необходимости оптимизировать штатное расписание», а сокращенные сотрудники обязательно будут трудоустроены. Также высказался он по поводу необходимости проведения ревизии законодательных и иных нормативно-правовых актов РА.

Большое место в выступлении Л.Дзапшба отвел распространению наркомании, представляющей серьезную угрозу национальной безопасности. У меня есть свое видение решения этой проблемы, но я об этом буду говорить с теми, кто по долгу службы должен проводить необходимые мероприятия, отметил он. Далее он говорил о необходимости поддержания малого и среднего бизнеса, об изменении кредитной политики, о реформировании пенсионной системы и улучшении банковской деятельности. И одним из главных вопросов, на который он обратит внимание, если будет избран, это – развитие сел Абхазии. «Стыдно при таком климате и богатстве нашей земли завозить львиную долю продуктов питания извне. У нашего государства нет продовольственной программы… Мы разработаем программу субсидирования крестьянско-фермерских хозяйств, в страну пойдут инвестиции и кредиты… Мы наведем порядок на дорогах... Мы восстановим надлежащий правопорядок… Разберемся с организованной преступностью», – так и еще о многом другом, что необходимо сделать для расцвета нашего государства и улучшения благосостояния людей, говорил Дзапшба.

И заверил собравшихся: «Если вы, народ Абхазии, через год после оказанного мне доверия не ощутите перемен к лучшему и поймете, что я не оправдал ваших ожиданий и не смог переломить ситуацию, то я публично обещаю, что добровольно подам в отставку. Если же этого не случится, то мы вместе будем осуществлять преобразование страны дальше». И добавил: «Я приглашаю к сотрудничеству все здоровые силы страны, независимо от политических взглядов и личных симпатий, и прошу поддержать наш курс и мою кандидатуру!».

В конце съезда Леонид Дзапшба объявил, что на выборы он идет в паре с Героем Абхазии Вианором Ашба, которого поблагодарил за согласие баллотироваться вместе с ним на должность вице-президента РА.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 74Выпуск: 3814Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА