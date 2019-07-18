НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ

Лето-2019

О качестве арбузов, появившихся в продаже, а также о статистике июля по импорту бахчевых, сообщили в Государственном комитете РА по стандартам, энергетическому и техническому надзору и в Государственном таможенном комитете РА. Начальник департамента стандартизации, сертификации, аккредитации Госстандарта РА Денис Цабрия отметил, что сейчас на дорогах и на рынках страны началась активная торговля бахчевыми. При этом качество арбузов не всегда соответствует стандартам. «Проверки проводятся регулярно. По стандарту, у каждого из продавцов должны быть в наличии сертификаты и нормативные документы, регламентирующие качество продуктов. Но, как показывает практика, далеко не всегда документы в порядке. При наличии нарушений мы составляем предписания по устранению тех или иных отклонений от нормы, если необходимо, фиксируем ситуацию на видео», – сообщил он.

По данным Государственного таможенного комитета РА, импорт арбузов в июле 2019 года уже составил 314 303 кг.

Номер: 74Выпуск: 3814Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс