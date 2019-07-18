«ЗА МЕНЯ ВАМ КРАСНЕТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ…»

Сухумцы в Отечественной войне

Говорят, у каждого человека своя судьба. Может, с этим и трудно не согласиться, но история знает немало примеров, когда экстраординарные события переплетали воедино судьбы миллионов людей, и биографии их становились схожими, так что и называли их людьми одной судьбы.

Это ярко воплотилось в жизни Асланбея Камкиа, верного сына Апсны, всецело посвятившего себя служению своему народу и отдавшего жизнь за освобождение Родины от ига неонацистских оккупантов.

Он родился 23 сентября 1965 года в Сухуме в интеллигентной абхазской семье. Его отец, Камкиа Нурбей – известный актер кино и Абхазского драмтеатра, народный артист Абхазии и Северной Осетии. Мать, Зинаида Лагвилава, растила сына в духе традиций абхазского народа, с раннего детства прививала cвоему первенцу любовь к культуре и искусству, к родному языку. Значительную роль в воспитании Аслана сыграли его бабушка, Лидия Беслановна Шармат и дедушка, Андрей Яковлевич Лагвилава, который был добрым наставником внука, способствовал выработке у него таких черт характера, как трудолюбие и упорство, мужество и решительность, доброта и верность слову. Он же обучил его обращению с оружием, увлек рыбалкой, охотой, верховой ездой. Родовое имение Камкиа в селе Адзюбже стало для него родным на всю жизнь.

В 1971 году шестилетний Аслан поступает в 10-ю абхазскую среднюю школу, которая, как известно, сыграла огромную роль в деле воспитания национальных кадров, возрождения духовности, национального самосознания народа. Именно здесь, в среде, пронизанной национально-патриотическим духом, под влиянием школьных друзей и педагогов происходило становление будущего героя, вырабатывались его взгляды на жизнь, раскрывались способности и увлечения.

В 1976 году пятиклассник Аслан сыграл в советско-швейцарском фильме «Бархатный сезон» роль испанского мальчика, которого вместе с его сверстниками гитлеровский фашизм лишил родины и детства. Уже тогда 11-летний Аслан проникся ненавистью к фашизму и симпатией к народу, отстаивающему свою свободу.

А кинодебют оказался не просто случайностью, а началом его творческого пути. 1982 год ознаменовался для Аслана окончанием школы и съемок в фильме М. Ковалева «Колокол священной кузни» (по сценарию Ш. Аджинджал), и юный актер обратил на себя внимание выдающегося кинорежиссера С. Бондарчука, который вместе с тогдашним министром культуры Абхазии А.Аргун рекомендовал его для учебы во ВГИКе, студентом которого он стал в том же году.

Будучи пятикурсником, Асланбей связывает свою судьбу с обаятельной Натальей Францкевич, которая в 1987 году подарила ему сына – Теймураза. Между тем Аслан, успешно закончив ВГИК, получает квалификацию режиссера художественного кино и телефильма. Его дипломная работа – сценарий и музыкальное оформление фильма по рассказу Ф. Искандера «Дедушка» – получила высокую оценку деятелей киноискусства.

После вуза Аслан призывается в Советскую армию и служит в подмосковном кавалерийском полку. А отслужив, возвращается в Сухум и становится режиссером на Абхазском телевидении, и его творческая деятельность получает новый импульс. Вместе с В. Аблотия он снимает фильм, а совместно со своими друзьями-соратниками по реализации идеи создания в Абхазии отечественной киностудии Адгуром Кове, Баталом Джопуа и другими организует творческий коллектив. Он полон замыслов, его мысли всецело заняты любимым делом. Все складывается как нельзя лучше...

Но война уже приближается, воронье уже слетается. За два месяца до начала войны Аслан входит в группу «Катран», а 14 августа вступает в первый бой с оккупационными войсками. После трехдневных сражений группа «Катран», состоявшая из 38 человек, без потерь выходит из окружения и переправляется через реку Кодор в село Адзюбжу, и на ее основе на Восточном фронте разворачивается партизанское движение. В ту пору командовал группой Аслан Зантария, а Аслан Kaмкиа исполнял обязанности начальника штаба.

Из рассказов его боевых друзей и характеристики штаба Восточной группы войск видно, что на счету Аслана Камкиа был ряд успешно проведенных операций по уничтожению живой силы и техники противника, в том числе двух эшелонов с боеприпасами, подрыв шоссейных мостов в селах Цагере и Тамыше, участие в обороне важного стратегического пункта Ануаарху, сел Кутола, Киндыг, Кочары, Лабры.

Как свидетельствует его друг Батал Джопуа, который был во время войны начальником штаба Восточного фронта, Аслан проявил себя общительным, веселым человеком, его отличали храбрость и отвага, в любой ситуации он не терял присутствия духа, сохранял выдержку и готовность к любому повороту событий. Батал рассказывает также, что и в это тяжелое время Аслан писал сценарий кинофильма о войне, но никому его не показывал. Однако однажды он поделился с Баталом своим замыслом этой ленты, которая представлялась ему трагикомедийной, а смешные моменты он, как никто другой мог видеть и тогда, когда вокруг гуляла смерть и погибнуть было гораздо проще, чем выжить.

Его жизнь трагически оборвалась за два с половиной месяца до Победы. «В его лице Абхазия потеряла талантливого кинорежиссера, а с ним и перспективу создания отечественного кино в ближайшие 10 лет», – сказал мне Батал Джопуа. Я же думаю, что мы потеряли не только профессионала в области кино, мы утратили частицу нашей Апсны, нашей совести и чести. И такие потери все более дают о себе знать.

В письме Аслана родителям, датированном 18 июня 1993 года, есть такие слова: «Воюю так, как надо, за меня вам краснеть не придется».

Асланбей Камкиа шагнул в вечность. Он отдал жизнь за Родину и, значит, стал бессмертным. Ему, герою, верному сыну своей многострадальной Апсны, я посвящаю стихи.

Альбом фотографий и желтый листок –

Письмо фронтовое из Члоу,

В котором тревога и боль между строк,

И каждое взвешено слово.

Вот все, что, пожалуй, осталось в семье

На намять о нем, об Аслане.

Но часто к родным, он приходит во сне

И тем их смягчает страданье.

Он нежно обнимет и мать, и отца,

Сынишку возьмет на колени.

И выпив стаканчик сухого винца,

Уйдет в царство духов и теней.

Владимир КЕЦБА, октябрь, 1995 год, газета «Сухумский вестник»

Номер: 74Выпуск: 3814Рубрика: обществоАвтор: Владимир КЕЦБА