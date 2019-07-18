ЗАЯВЛЕНИЕ

республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии»

В связи со смертью гражданина РА Анзора Валиковича Тарба, наступившей в результате противоправных действий сотрудников МВД республики, некоторые партии, общественные и правозащитные организации распространили заявления.

Никто не может быть равнодушным к случившемуся, к судьбе каждого гражданина, кем бы он ни был, к любым действиям правоохранительных органов, связанным с превышением их должностных полномочий.

Виновные в противоправных деяниях должны понести наказание в соответствии с действующим законодательством РА, на основе тщательного уголовного расследования, проводимого прокуратурой г. Сухума.

Своими публичными выступлениями отдельные партии и организации пытаются, не дождавшись результатов расследования, вынести свой вердикт. Защищая права человека, политики сами же предлагают принять не правовые решения.

Более того, отталкиваясь от вышеуказанного, пока еще не расследованного факта, аналитический отдел партии «Амцахара» советует «властям признать провал проводимой политики и уйти с политической арены...»

Совершенно очевидно, что те, кто берет на себя личную ответственность выступать от имени партии с подобными требованиями, озабочены больше попыткой очередного нагнетания напряженности в стране накануне президентстких выборов, нежели судьбой гражданина А. В.Тарба и объективностью расследования прецедента, встревожившего все общество.

«Мы наблюдаем, как власти узаконили преступность…», – заявляет аналитический отдел «Амцахары»,стремясь, насколько возможно, сгустить краски, как говорится, подлить масла в огонь. «За последние годы, на наш взгляд, произошло ни что иное как плавное огосударствление преступности. Преступность стала национальной бедой. Страна превратилась в территорию беззакония. В нагрузку к нынешней власти, пришедшей путем государственного переворота, мы получили грабежи, дерзкие похищения людей, наркотрафик, жестокие убийства и расстрел людей, массовую гибель на дорогах в ДТП».

Вполне очевидно, что все это – набор удобных слов и фраз, рассчитанных на дестабилизацию обстановки в стране, преднамеренную политизацию вопроса. Если это не так, то какое отношение надуманное понятие «государственный переворот» имеет к трагическому случаю в МВД?

Что же касается преступности, убийств, грабежей, похищений, то не коротка у нас память: сводки периода, когда «Амцахара» была в статусе партии власти, многократно превышают статистику преступлений, совершаемых в наши дни. В случае необходимости можем опубликовать в хронологической последовательности все вопиющие преступления тех лет, начиная с неоднократных покушений на убийство А.З. Анкваб, убийства зам. министра внутренних дел, ветерана войны З.Джугелия, Героя Абхазии А.Кесян, убийство председателя Национального Банка РА Л.Аргун, также убийства ветерана войны, общественного деятеля Р.Чиргбая, студентки Ф.Абухба, и множество других фактов. Или кто-то думает, что люди забыли о судьбе бизнесмена Климантовича и его семьи, дипломата Вишернева и т.д.? Чем можно оправдать ситуации, связанные с т.н. «самоубийством» гражданина РА Т.Хутаба, находившегося в СИЗО МВД РА (апрель 2012 г.) по подозрению в причастности к покушению на убийство А.З Анкваб, или факт крайне загадочной смерти экс-министра МВД А.И.Кчач? Мы уже не говорим о разбойных нападениях на инкассаторов Национального Банка, Сбербанка (в с. Гуп), «Леон-Банка» (г. Новый Афон), Госкомпании «Черноморэнерго», вооруженных нападениях на туристические автобусы в Новом Афоне и на озере Рица, разбойном нападении на сотрудников ГСО (в с. Верхняя Эшера), совершавшихся в те годы. Если Абхазия, судя по высказываниям некоторых представителей оппозиции, стала «территорией беззакония», невольно возникает вопрос: в какие периоды началось попустительство подобным беззакониям? Ответом на данный вопрос могла бы послужить вышеприведенная криминальная хроника.

Как раз-таки за последние годы Генеральная прокуратура, МВД и СГБ РА смогли раскрыть множество тяжких преступлений по их горячим следам. Задержаны преступники, скрывавшиеся от наказания по старым уголовным делам. Об этом свидетельствует хроника МВД.

Не сомневаемся, что распространители вышеуказанных заявлений знают, что благодаря волевым качествам и профессионализму министра Г.А. Аршба заметно усилена оперативно-розыскная деятельность МВД, значительно возросла раскрываемость преступлений.

Но эта сторона вопроса совершенно не интересна оппозиционным силам, им сегодня важно уцепиться за малейший повод, чтобы попытаться дискредитировать действующее руководство. То есть в очередной раз им нужна жертва. При этом следовало бы адресовать еще один вопрос представителям «Амцахары», пытающимся выступить в роли блюстителей порядка, законности: за что был арестован один из членов политсовета данной партии, руководитель комиссии по проведению референдума о вотуме недоверия действующему Президенту? Кто был уличен в хищении заработной платы учителей?

РПП «ФНЕА» осуждает любые беззакония, допускаемые правоохранительными органами. В их работе должны быть исключены применение физического насилия, недозволенные методы ведения следствия.

В то же время республиканская партия «ФНЕА» обращается к гражданам РА, к лидерам политических и общественных движений с призывом не нагнетать обстановку, дать Генеральной прокуратуре РА возможность спокойно провести полное и объективное расследование дел, вызвавших большой резонанс в обществе. Тем более что на специальном совещании с генеральным прокурором З.Ачба, министром внутренних дел Г.Аршба и председателем Службы государственной безопасности Абхазии З.Маргания, Президент РА Р.Д.Хаджимба потребовал тщательного расследования фактов убийства А.Квициния и смерти А.Тарба, задержанного в рамках расследования уголовного дела по похищению гражданина О.Мерцхулава.

Номер: 74Выпуск: 3814Рубрика: политикаАвтор: ФНЕА