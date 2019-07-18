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18.07.2019
Номер: 74
Выпуск: 3814
Рубрика: политика
Автор: ЦИК
ОБРАЗОВАНЫ 3 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ АБХАЗИИ
Выборы-2019
Решением Центральной избирательной комиссии РА образованы три избирательных участка за пределами Республики Абхазия – в городах Москве, Черкесске и Стамбуле для голосования на выборах президента Абхазии.
Участки, образованные за рубежом, отнесены к Сухумскому избирательному округу №6.
В соответствии с избирательным законодательством, избирательные комиссии избирательных участков, образованные за пределами Абхазии, утверждаются ЦИК за 30 дней до выборов по представлению руководителя дипломатического или полномочного представительства Республики Абхазия в иностранном государстве.
Номер: 74
Выпуск: 3814
Рубрика: политика
Автор: ЦИК