ОБРАЗОВАНЫ 3 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ АБХАЗИИ

Выборы-2019

Решением Центральной избирательной комиссии РА образованы три избирательных участка за пределами Республики Абхазия – в городах Москве, Черкесске и Стамбуле для голосования на выборах президента Абхазии.

Участки, образованные за рубежом, отнесены к Сухумскому избирательному округу №6.

В соответствии с избирательным законодательством, избирательные комиссии избирательных участков, образованные за пределами Абхазии, утверждаются ЦИК за 30 дней до выборов по представлению руководителя дипломатического или полномочного представительства Республики Абхазия в иностранном государстве.

Номер: 74Выпуск: 3814Рубрика: политикаАвтор: ЦИК