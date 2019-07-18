НОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

Второе заседание интеллектуального клуба с рабочим названием «Диалог» и круглый стол на тему «Проектная деятельность в сфере культуры и образования: проблемы и возможности» прошло в Доме Москвы в среду.

Об этом сообщил руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

По его словам, клуб объединяет активных представителей интеллигенции Абхазии, которые осуществляют социально значимую деятельность в сфере культуры и образования. Руководить клубом будет председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн.

Одна из главных задач клуба – оценка важных культурных событий в республике.

«Создание клуба – идея представителей абхазской интеллигенции. Это некое подобие салонов и литературных клубов 19-го века. Во втором заседании клуба приняли участие министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, представитель Администрации г.Сухума Леон Кварчия и многие другие», – рассказал Чеха.

Спутник-Абхазия

Номер: 74Выпуск: 3814Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия