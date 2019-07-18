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РОССИЯ-АБХАЗИЯ

Премьер-министром Республики Абхазия Валерием Бганба и заместителем председателя Правительства Российской Федерации Виталием Мутко подписано Решение сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между РФ и РА. Об этом сообщается на официальном сайте Правительства РА. Как отмечается в сообщении, решение Межправкомиссии регламентирует распределение части нераспределенных средств федерального бюджета, предусмотренных на оказание Российской Федерацией помощи Республике Абхазия в целях социально-экономического развития в 2019 году в объеме 109 миллионов 332 тысяч рублей.

Эти средства предписано направить на единовременные выплаты отдельным категориям граждан РА и финансирование расходов, связанных с решением неотложных социальных вопросов в текущем году. Так, согласно документу, 51 миллион 600 тысяч рублей будут направлены на осуществление единовременных выплат в текущем году участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941– 1945 годов, инвалидам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, членам семей погибших в ОВНА. По данным Минфина страны, средства единовременной выплаты поступят на счета ветеранов ВОВ до конца текущего месяца, выплаты остальным категориям будут производиться в первых числах августа 2019 года.

Кроме того, средства в объеме 57 миллионов 732 тысяч рублей решено направить на финансирование в текущем году расходов, связанных с решением неотложных социальных вопросов, таких как приобретение и доставку 14 автобусов, 5 единиц специализированной техники для перевозки и переработки отходов потребления, а также 4 машин скорой медицинской помощи.

Предложения абхазской стороны в адрес Межправкомиссии, разработанные во исполнение поручений Президента Абхазии Рауля Хаджимба, были направлены председателю российской части Комиссии в феврале этого года. 3 мая 2019 года, по результатам их согласования с российской стороной, Кабинетом Министров РА были приняты Постановления, определяющие суммы и категории получателей единовременных выплат.

Номер: 74Выпуск: 3814Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс