ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел заседание Совета безопасности.

Министр внутренних дел Гарри Аршба доложил о событиях, произошедших в ночь с 15 на 16 июля: «Вчера ночью около 11 часов произошел пожар в доме, где проживает семья Панцулая. Группа пожарного расчета выехала туда вместе с сотрудниками милиции. Пожар был локализован. Там был выставлен наряд сотрудников милиции. Также около 01:40 поступило телефонное сообщение из города Ткуарчала о том, что на территории города Ткуарчала, где проживает семья Панцулая, также произошел пожар. Группа пожарного расчета и сотрудники милиции выехали на место, пожар был локализован.

Впоследствии выяснилось, что граждане Панцулая насильно удерживаются родственниками убитого Квициния. Все дороги были полностью перекрыты. Но, к сожалению, проведенные мероприятия результатов пока не дали».

Президент потребовал от правоохранительных структур усилить работу по расследованию резонансных уголовных дел:

«Всем руководителям правоохранительных структур еще раз даю указание и жестко требую предпринять все необходимые меры по поиску и задержанию разыскиваемых лиц, Панцулая, освобождения удерживаемых лиц. В части преступления, совершенного в отношении Мерцхулава, требую усилить работу по установлению всех остальных лиц, причастных к этому преступлению, в отношении сбежавшего лица и в отношении заказчиков этого преступления».

Пресс-служба Президента Республики Абхазия

Номер: 74Выпуск: 3814Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента Республики Абхазия