МОИ АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

Письмо в редакцию

Недавно в редакцию газеты «Республика Абхазия» поступило письмо от 63-летней жительницы Сухума, Сусанны Джансуховны Кове, которая через нашу газету решила поблагодарить врачей Республиканской больницы, вернувших ее после болезни к прежнему, здоровому состоянию.

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Я решила написать в газету, так как хочу, чтобы читатели вашей газеты знали, что Абхазия не без добрых, умных, профессиональных врачей. Часто приходится слышать, что у нас в республике слабая медицина, и что если возникли проблемы со здоровьем, то лучше сразу же ехать в Россию, а, в крайнем случае, в Грузию. Будто бы наши врачи не лечат, а калечат. Я убедилась, что это не так.

Немного расскажу о себе. Мне немало пришлось повидать на своем веку. И с уверенностью могу сказать, что наш мир не без добрых людей. Их даже больше. Много в Абхазии и профессиональных врачей, готовых помочь в самую сложную минуту, настроить на позитивный лад. Лет 15 тому назад я перенесла несколько сложнейших операций и находилась на грани жизни и смерти, но выжила благодаря замечательным хирургам Республиканской больницы. Все это время я нормально себя чувствовала. Но недавно с обострением болезни я попала в отделении хирургии Республиканской больницы и с ужасом узнала, что необходимо хирургическое вмешательство.

Перенести еще одну операцию у меня не было никаких сил. Врачам удалось вылечить меня без операции. Вскоре меня выписали из Республиканской больницы. Правда, мне теперь постоянно нужно будет следить за своим здоровьем.

От всей души хочу поблагодарить всех врачей, медсестер, санитарок хирургического отделения Республиканской больницы за то, что они до последнего старались не допустить операции. Спасибо заведующему отделению хирургии Чагава М.А, хирургам Трапш З.Д., Квеквескири Г.А., старшей медсестре Чагава К.И., процедурной медсестре Джонуа К.А., медсестрам Думава Х.Ф., Дгебия К.З., Воуба К.С., Ласурия М.Д., Тания М., сестре-хозяйке Джинджолия Н., санитаркам Возба М., Фоломеевой Т., работнице больничной столовой Агрба Р. и многим другим. Спасибо вам за нелегкий, самоотверженный, благородный труд. Желаю всем вам здоровья, долгих лет жизни, душевного равновесия, терпения, удачи во всех ваших делах. Спасибо, что вы есть, мои ангелы-хранители! Пускай Господь оберегает вас и ваши семьи.

С.КОВЕ

Номер: 75Выпуск: 3815Рубрика: обществоАвтор: С.КОВЕ