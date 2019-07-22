ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЕГО ЖИЗНИ – СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ

Приятная дата

Руслан Зурабович Хунцария родился в июле 1989г. в селе Лдзаа. Окончил местную среднюю школу. Специальность юриста права социального обеспечения получил в Сочинском академическом колледже и Российском экономическом университете имени Г.В.Плеханова, который окончил в 2016 году. С апреля 2018 года он является вице-президентом федерации бокса г. Пицунды. Учитывая организаторские способности Хунцария, 2 марта 2015 г. он назначен заместителем главы Администрации с. Лдзаа, а затем, 31 мая 2017 г., переведен на должность главы Администрации.

Лдзаа – очень красивое село. С одной стороны – лес и красивые снежные горы, с другой – море и великолепные сосны. Трудно описать такую красоту.

Здесь ухоженное, красивое святилище Лдзаа-ныха, где собираются жители один раз в год и молятся Богу. Они верят, что ночью ангелы освещают это святое место. И еще они верят, что всех жителей с.Лдзаа, а их 1930 человек, оберегает и помогает Бог.

Руслан Хунцария один из самых честных и искренних руководителей, которых я знаю. Многие думали, что он еще молод и не справится с обязанностями руководителя. Но с первых же дней работы он рассеял эти сомнения.

Руслан, поздравляю тебя с днем рождения! Меня восхищают твоя мудрость и дальновидность, твое ответственное отношение к работе. Я знаю, что должность для тебя не самоцель, а лишь возможность приносить реальную пользу жителям своего родного села, которые ценят твою целеустремленность.

Желаю тебе доброго здоровья, многих плодотворных лет на благо нашего села. Пусть тебя, твоих родных и близких, а также всех жителей Абхазии хранит Святой Георгий!

За короткое время Руслан Зурабович привел в порядок трассу от Пицунды до Лдзаа. Мы любим свое село, но за него надо еще и болеть, как это делает Руслан Зурабович. Если каждый из нас будет вносить свою лепту в поддержание порядка вокруг себя, тогда меньше будет проблем у главы сельской Администрации. Ведь еще М. Горький писал о том, что «Абхазия безумно красивый кусок благодатной земли. Любите это достоинство и эту красоту». А я от себя хочу добавить: «Любите свое село так, как любит его Руслан Зурабович».

Зинаида ПАПЦАВА

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Уважаемый Руслан Зурабович! Я хочу искренне поздравить вас с днем рождения от себя лично от имени всего руководства и от всех жителей г. Гагры. Вас многие знают в г. Гагре, уважают и любят. Вы прекрасный руководитель и человек. Дай Бог, чтобы вы всегда находили правильное решение всех проблем. С вашим приходом село изменилось в лучшую сторону. Желаю вам больших успехов, чтобы вы еще долгие годы приносили пользу своим трудом жителям села Лдзаа.

Глава Администрации г. Гагра СИЧИНАВА Г.К.

Дорогой Руслан Зурабович! Поздравляю вас с днем рождения! Хочу искренне пожелать вам успехов в вашей нелегкой работе, сказать вам спасибо за такую работу. Желаю дальнейших успехов, семейного благополучия, крепкого здоровья вам, вашим близким и родным.

Глава Администрации г. Пицунда ВАНАБА Н.Р.

...Ты смело и с достоинством представляешь свое село, уверенно отстаиваешь интересы жителей села...

ЦВИЖБА Геннадий

Уважаемый Руслан Зурабович, от всей души хочу пожелать вам успехов на жизненном пути, счастья, семейного благополучия и крепкого здоровья.

начальник милиции г. Гагра Отар Михайлович

Дорогой Руслан Зурабович, желаю в день вашего рождения здоровья, терпения и удачи. Желаю вам здоровья, семейного благополучия и самое главное, терпения. Вы великолепный руководитель! За 25 лет работы я поменяла 9 глав администрации и среди них самым ответственным руководителем был Лева Мукба. Хоть он и проработал меньше всех, зато сделал просто больше всех. Вы такой же необыкновенный руководитель!

Луиза

Номер: 75Выпуск: 3815Рубрика: обществоАвтор: Зинаида ПАПЦАВА