О КНИГЕ АЗЫ АРГУН «ХУДОЖНИКИ АБХАЗИИ»

Отзыв

Абхазское профессиональное искусство прошло большой путь исторического развития, представляя ныне важнейшую составную часть культурного наследия страны. Характерно, что первые профессиональные опыты художественного творчества в Абхазии были связаны с живописью, при этом деятельность А.К. Шервашидзе со временем прославила не только имя самого художника, но и его Родину, которая при всех сложных перипетиях жизни мастера в России, а затем в эмиграции всегда оставалась объектом его творческого вдохновения.

Живопись и сегодня остается одной из наиболее развитых сфер абхазского искусства. Число абхазских художников насчитывает уже десятки имен, которые своим талантом и трудолюбием создали значительный фонд замечательных произведений, составляющих ныне национальное достояние Республики Абхазия. Артефакты абхазского искусства сегодня выставляются на многих выставочных площадках страны, России и стран зарубежья, хранятся и экспонируются в музеях и художественных галереях, находятся в ряде частных собраний. Имена абхазских художников занесены во многие престижные каталоги современного искусства.

Словом, перед отечественным искусствоведением и в целом перед гуманитарной наукой стоит задача – дать анализ истории развития абхазского искусства, показать основные пути его эволюции и саморазвития, выявить главные образы и идеи, воплощенные в художественных творениях мастеров, а также показать индивидуальное авторское начало в творчестве конкретных художников. Эта сложная задача нашла воплощение в состоящем из двух частей альбоме-монографии «Художники Абхазии» (Т. 1. М., 2015; Т. 2. М., 2018). Автор идеи, составитель и автор текста – известный искусствовед Аза Аргун. В течение многих лет она занимается изучением истории абхазского искусства, анализирует его современное состояние, следит за новейшими тенденциями развития. А. Аргун хорошо знает творчество каждого художника, который работает сегодня в пространстве профессионального художественного творчества.

В целом в книге представлены 45 исследовательских очерков-эссе о творцах абхазского искусства второй половины XX – двух десятилетий XXI вв. Это мастера старшего поколения – Марина Эшба, Тариэл Ампар, Сергей Габелия, Венера Гагулия, Юрий Чкадуа, Евгений Котляров и др., представители среднего поколения – Валерий Гамгия, Виталий Джения, Адгур Дзидзария, Виталий Кацба, Леварса Бутба, Леонид Еник и другие, а также представители последующей генерации, творчество которых полностью раскрылось уже в текущем столетии – Эльвира Арсалия, Астанда Пкин, Архип Лабахуа и др.

Безусловно, это авторский взгляд Азы Аргун – ученого-искусствоведа и знатока предмета исследования, предложившего срез национального искусства, который представляется ей наиболее репрезентативным.

Прежде всего, А. Аргун показала видовое многообразие абхазского искусства. Как было отмечено, наиболее развитым его видом является живопись, однако материалы книги свидетельствуют, что в Абхазии развиваются также скульптура, графика, прикладное и монументальное искусство, сценография, книжная иллюстрация, карикатура, сделаны первые шаги в области мультипликации, художественного дизайна и др. При этом очерки не структурированы в рамках неких формальных оснований, например, в соответствии с художественной профессионализацией мастеров, возрастным критерием… Очерки в книге расположены в свободной последовательности, и этот прием вполне оправдан: он как бы погружает читателя в поток непрерывного движения и развития современного абхазского искусства с его разнообразием, богатством индивидуальностей в их творческой и личностной ипостасиях.

Анализируя творчество мастеров, А. Аргун удалось показать в небольших по объему очерках этот яркий сплав, составляющий ныне специфику национального абхазского профессионального искусства. Исследователь, прежде всего, вычленяет главные черты художественной манеры автора, которые делают его творчество уникальным и неповторимым явлением. В этом отношении характеристики А. Аргун точны и существенны, они улавливают объект в самых глубинных его основаниях, представляя в кратких и ёмких определениях индивидуальные, «узнаваемые» черты мастера.

Так, анализируя творчество Хуты Авидзба, автор пишет о его «радостной, ликующей колористике»; в творчестве Виктора Иванба отмечает «гармонию пластики, …четкость линии силуэта и целостность скульптурной поверхности», в работах Нугзара Логуа выделяет «открыто звучащие цвета, пастозную и экспрессивную живопись»; характеризуя живописные приемы Руслана Чхамалия, подчеркивает, что художник работает со «светотеневой моделировкой формы, использует минимум изобразительных средств», а Заур Аджба «создает свои картины на одном дыхании, заставляя краски петь «полным аккордом» и т.д.

А. Аргун чрезвычайно внимательна к жизненному пути своих героев. Автор понимает, как много в творчестве художника зависит от внешних обстоятельств и жизненных перипетий, а ведь у многих абхазских художников они были сложными – бытовая неустроенность, отсутствие мастерских и условий для работы, болезни, унесшие не одну молодую жизнь; многие художники сражались на фронтах Отечественной войны 1992-1993 гг. и т.д.; наряду с этим немалое значение имеет индивидуальное восприятие действительности, личностные переживания, особенности характера и другое.

Автор прослеживает основные линии биографии, органично связывая ее главные вехи с этапами художественного становления индивида, его восхождения к мастерству. При этом в нарратив вкраплены мысли, слова, суждения самих художников, их размышления о творчестве и вдохновении, о собственном художественном опыте. Столь же важны суждения художников о творчестве своих коллег – и здесь выделяются введенные в текст отрывки из интервью автора с замечательным художником и педагогом Зоей Квашевной Джинджолия. В них отражен ее точный, меткий и в то же время доброжелательный взгляд на творчество мастеров Абхазии.

Большое внимание А.Аргун уделяет проблеме творческой преемственности в становлении национального искусства. Автор считает важным подчеркнуть, что подавляющая часть современных молодых абхазских художников училась у представителей старшей генерации абхазских мастеров. Прослеживая связь между учителем и учеником, А. Аргун подчеркивает, что эта связь не в параллелизме сюжетики или художественных приемов, ведь ученик не копирует слепо учителя, индивидуальность таланта всегда находит свое уникальное воплощение. Важность ученичества, как его видит А. Аргун, состоит в восприятии основ технического мастерства и, главное, – в духовном и интеллектуальном общении, которое объединяло все поколения сообщества художников Абхазии.

Книга богато иллюстрирована. А. Аргун тщательно продумала подбор изобразительного материала. В результате он образует важный смысловой и художественный ряд, который, с одной стороны, визуализирует творчество конкретного художника в его наиболее ярких, характерных и вершинных артефактах, а с другой – дает зримое представление об общих тенденциях и направлениях в развитии искусства Абхазии. Считаю важным подчеркнуть, что в подавляющем большинстве воспроизведенные артефакты являются экспонатами из фондов Национальной картинной галереи. Вхождение этих репродукций в читательский оборот одновременно популяризирует и художественные богатства основного хранилища художественных сокровищ национального абхазского искусства.

В заключение хочется сказать об авторе. Аза Аргун – вдумчивый искусствовед, исследователь, специалист, глубоко знающий историю мирового искусства, хорошо понимающий природу художественного творчества. Это помогло автору создать прекрасный труд, монографический альбом-исследование, в котором читателю представлен сложный путь эволюции абхазского изобразительного искусства последнего времени сквозь призму очерков-эссе о конкретных художниках и мастерах. Книга имеет и научное и популярно-познавательное значение. Она работает на распространение знаний об искусстве Абхазии, ее достижениях в области национальной культуры, о ее вкладе в сокровищницу мирового художественного наследия.

Вышеизложенное дает основание высказать мнение, что книга Азы Аргун «Художники Абхазии», достойна быть отмеченной высоким знаком признания – Государственной премией им Д.И. Гулиа.

Юрий АНЧАБАДЗЕ, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, ведущий научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований, чл.-корр. АНА, доктор исторических наук

Номер: 75Выпуск: 3815Рубрика: обществоАвтор: Юрий АНЧАБАДЗЕ, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, ведущий научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований, чл.-корр. АНА, доктор исторических наук