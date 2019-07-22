ГОСТЕПРИИМНАЯ АБХАЗИЯ ВСТРЕЧАЛА ГОСТЕЙ…

Праздник культуры в Москве

В Москве при поддержке Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, Правительства и Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия и Министерства по курортам и туризму Абхазии прошел Второй открытый фестиваль абхазской культуры «Апсны». Организовала мероприятие Московская абхазская диаспора. Официальным партнером фестиваля в этом году выступила Торгово-промышленная палата Республики Абхазия.

Как и у себя в Абхазии в Москве участники фестиваля принимали радушно гостей и угощали дарами нашей южной страны. На празднике впервые побывала корреспондент газеты «Республика Абхазия», заместитель председателя Ассоциации молодых предпринимателей Абхазии при ТПП РА Эсма Арджения, которая подробно рассказала о мероприятии.

Центр Москвы в последний день июня стал местом притяжения людей, желающих соприкоснуться с культурой и традициями Абхазии. В парке Красная Пресня несмотря на капризы погоды состоялись настоящие народные гуляния. Уже во второй раз здесь проходил фестиваль абхазской культуры «Апсны», который был организован Московской абхазской диаспорой. Официальное открытие фестиваля было назначено в три часа дня, но народ стал собираться раньше, так как программа мероприятия обещала быть интересной. С самого утра активисты абхазской диаспоры подготавливали к фестивалю стенды для продукции из Абхазии, сцену для концерта, зоны, где должны пройти лекции о кавказской йоге, показы фильмов молодых абхазских режиссеров и многое другое. Свои экспозиции участники из Абхазии украшали уже в день фестиваля.

Рассказывая о мероприятии, глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба отметил, что подобные площадки нужны для популяризации абхазской культуры, традиций и ценностей, которыми живет и славится Абхазия. «Те, кто раньше не был знаком с нашей страной, много интересного узнают о ней, а уроженцы из Абхазии, живущие в Москве, хотя бы на один день почувствуют себя, как дома», – отметил Агрба. «Подобные мероприятия несут информационно-пропагандистский характер, а также способствуют укреплению дружественных отношений Абхазии с Россией. На празднике, что очень важно, присутствует Посол Никарагуа в России и мои коллеги из других стран. Это говорит о том, что мир еще больше узнает о нас, о нашей культуре, традициях», – поделился со мной и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба, который всячески поддерживает абхазские проекты, реализуемые в Москве.

И вот на главной сцене фестиваля, началась нарядная и яркая концертная программа с участием звезд абхазской эстрады и абхазских хореографических ансамблей, которые официально открыли мероприятие. Перед выступлением артистов прозвучали приветственные слова Беслана Агрба и представителей Правительства и Департамента культуры города Москвы, при поддержке которого проходил фестиваль культуры «Апсны». Они назвали этот праздник культурным мероприятием не только Абхазии, но и столицы России.

Несмотря на обширную и интересную концертную программу гости праздника не упускали возможность осматривать экспозиционные и торговые ряды, изучать туристические и инвестиционные возможности Абхазии, принимать участие в конкурсах, розыгрышах, дегустировать абхазскую национальную еду. И своими впечатлениями о празднике делились не только гости, но и участники фестиваля.

Впервые по приглашению Московской абхазской диаспоры на фестивале «Апсны» принимало участие Министерство по курортам и туризму, которое было представлено Национальной туристической компанией, туроператором «Ацетук тревел», а также Абхазским союзом туризма, куда входит около 34 туроператоров и турагентств Абхазии. В ходе мероприятия министерство разыграло турпутевки и сертификаты для бесплатного проживания в Абхазии.

«Мы не ожидали, что таким большим спросом пользуется наша республика у москвичей, – сказал заместитель министра по курортам и туризму Астамур Барциц, – люди подходили к нам, спрашивали, какие туристические направления у нас популярны. Но больше всего жители Москвы интересовались брендовыми направлениями: в Сухум и курорты Пицунды и Гагры».

Радовало и то, что Абхазия на фестивале была представлена во всем многообразии. Даже языку здесь было уделено особое внимание. Желая узнать о богатствах языка, на котором говорят абхазы, москвичи толпились у стенда «Школы абхазского языка», где сухумская онлайн-школа «Алашарбага» и московский центр по изучению языков Capital School проводили совместные занятия. В этот день каждый желающий мог выучить самые популярные слова и выражения на абхазском языке и здесь попрактиковаться. «Мшыбзиа!», «Шайа ибзианы имюа8гозеи ари аныщъа», «Сара ачашъ аасхъар с0ахуп», «Ашъыр6алмышь шайа иа8соузеи?»,– говорили затем гости, подходя к павильонам и фуд-корту фестиваля, а некоторые из них готовы были и в дальнейшем продолжить обучение языку.

По словам Ирины Цушба, нашей соотечественницы, проживающей в Москве, которая и является директором Capital School и Инала Габлия – основателя онлайн-школы «Алашарбага», абхазский язык в обеих школах с удовольствием изучают не только представители абхазской национальности, но и те, кто к Абхазии не имеет никакого отношения. При грамотном подходе к обучению, язык оказывается не таким сложным, как кажется на первый взгляд, он такой же доступный, красивый, легкий и модный.

Учениками онлайн-школы «Алашарбага», как рассказал Инал, в основном являются представители абхазской диаспоры, проживающие в России, Турции, Сирии, Голландии, Германии, Канады. Среди учеников есть и представители других национальностей. Это и русские, и адыгейцы. Скоро к изучению абхазского языка собирается приступить молодой человек из Японии, который хочет переехать в Абхазию.

«У нас среди студентов много русских, москвичей, – продолжила Ирина, – есть и представители других национальностей, которые любят Абхазию. За год пройдя несколько уровней, они начинают спокойно говорить на нем. Здесь, конечно, большое значение имеют методика преподавания, используемые компьютерные технологии, преподаватели и атмосфера в школе, поэтому у нас, в Capital School, проходят и культурные мероприятия, такие как День абхазского языка, День абхазской национальной еды и многое другое».

Неподалеку от уголка абхазского языка привлекал к себе внимание стенд Всемирного абхазо-абазинского конгресса, где всех посетителей, по традициям кавказского гостеприимства, угощали различными вкусностями, привезенными из Абхазии. Здесь же посетители стенда могли принять участие в розыгрыше специального приза – продуктовой корзины. Больше всего посетители интересовались картой расселения в мире абхазо-абазинского народа, которая на фестивале была представлена впервые. Волею судьбы мы знаем, что со времен махаджирства абхазо-абазинский народ разбросан по всему миру. Поэтому за пределами своей исторической Родины сегодня проживает порядка 5 миллионов абхазов и абазин. И целью Всемирного абхазо-абазинского конгресса является объединение абхазо-абазинского народа. По словам руководителя женских советов ВААК Геты Ардзинба, которая координировала работу павильона, целью фестиваля является включение в Конгресс новых членов, абхазов и абазин, проживающих в российской столице, и в день фестиваля в большую и дружную семью Конгресса вступило более 50 человек.

Рядом со стендом Всемирного абхазо-абазинского конгресса, что весьма символично, уютно расположился стенд «Абазинского двора», который был представлен на празднике национальными угощениями и энергичными абазинскими танцами. Наши братья впервые принимали участие на фестивале, поэтому их павильон был не менее популярен… Но, а дальше невозможно было не заметить и не посетить павильон Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия, которая прибыла на мероприятие во главе с президентом Тамилой Мерцхулава. Нужно особо отметить, что Торгово-промышленная палата в этом году выступила как официальный партнер фестиваля. К тому же ТПП оказала Московской диаспоре содействие в проведении переговоров с абхазскими производителями, и вся продукция для «Маркета» фестиваля была сформирована сотрудниками палаты. В павильоне Торгово-промышленной палаты была представлена экспозиция с продукцией абхазских производителей: ООО «Вина и Воды Абхазии», ООО «Шато Абхаз», ООО «Апсуачыс», Винодельня «Ашуба», «Аргун Иашта», ТД «Рубин» (джемы), МУП «Кутол» (индивидуальный предприниматель Джинал Реваз, чай), ООО Пивоваренный завод «Сухумский» (лимонад, пиво), ООО «Минеральные воды Абхазии», ООО «Ресурс-Юг» (вода, лимонад), ООО «Абхазские сады» (разные сорта джемов и компотов), РУП «Абхазмед» (мед трех сортов – «золотарник», «каштан с липой», «каштановый»), ООО «Абхазский национальный Союз пчеловодов» (мед двух сортов – «золотарник» и «горный каштан»), ООО «Абхазпродукт» (аджика) и индивидуальный предприниматель Камила Квициния «Асыдзбал» (три вида соусов).

Кроме того, на фестивале были представлены товары производителей, которые пока еще не экспортировали свою продукцию за пределы Абхазии и не представляли ее ранее на разного рода выставках – это ООО «Абхазские фрукты» (аджинджух в вакуумной упаковке), индивидуальные предприниматели Астанда Микава «Мед Абхазии» («каштановый», «золотарник», «каштановый с липой» и «майский цитрус»), Давид Пилия (аджика), Лидия Рабая (кукурузная мука и крупа), Алхас Пандалеон (джемы) и др.

Новая линейка продукции была показана на экспозиционном стенде палаты с целью возможного инвестирования и поиска новых партнеров для производителей за пределами Абхазии.

Павильон ТПП посетили посол Абхазии в России Игорь Ахба, торговый представитель РА в РФ Олег Барциц, Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия, бывший Посол России в Абхазии Семён Григорьев с супругой, глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба, зам. исполнительного директора ТПП Московской области Дмитрий Монаенко, многочисленные гости, в числе которых были и проживающие в Москве наши соотечественники.

Посетители павильона интересовались, где в Москве можно приобрести абхазскую продукцию, по достоинству оценили абхазский «Лукум» производства ООО «Абхазские сады», интересовались, есть ли в Абхазии другие производители этой сладости, ну и, конечно же, восторгались вкусом знаменитой абхазской аджики, аджинджуха, копчёного сыра и многим другим.

Вкусным и запоминающимся этот праздник, конечно, сделали продукты из Абхазии, которые, как я уже отмечала, попали на фестиваль благодаря Торгово-промышленной палате. Купив баночку чая, асыдзбала или джема, посетители не переставали интересоваться, а где в дальнейшем можно приобретать продукты из Абхазии. Продавцы лавок с сожалением отмечали, что абхазские товары пока недостаточно активно представлены на московском рынке. И почему бы в этот праздник не поговорить и о перспективах Абхазии в этом направлении? Поэтому с вопросом, могут ли абхазские продукты занять свою нишу на этом рынке, во время беседы о фестивале я обратилась к главе Московской абхазской диаспоры Беслану Агрба и Торговому представителю Абхазии в России Олегу Барциц. По их словам, гигантский рынок по-доброму расположен к товарам из Абхазии, так как абхазская продукция экологически чистая, обладает высоким качеством, пользуется популярностью еще с советских времен. А чтобы абхазские продукты появились на российском рынке, необходимо приложить массу усилий не только людям бизнеса, но и абхазским чиновникам. Абхазии нужны пусть и небольшие, но современные предприятия, которые будут производить высококачественную сельхозпродукцию. Тогда появится возможность достойно представлять абхазскую продукцию на внешних рынках.

Праздник продолжался. Гости с интересом посещали «Сухумскую брехаловку», где можно было, как и в знаменитой сухумской кофейне поиграть в нарды, за чашечкой ароматного кофе обсудить последние новости, посмотреть вернисаж картин молодых абхазских художников, послушать лекции фотографа и путешественника Тенгиза Тарба о горном туризме, каньонинге, треккинге. Пользовались популярностью и его фотографии из проекта «Горная Абхазия». На главной сцене фестиваля своими выступлениями продолжали радовать абхазские исполнительницы Валерия Адлейба, Милена Барцыц, Турна Ашхацава и многие другие. Также фестиваль традиционно знакомил гостей с древним абхазо-адыгским учением Аамста Кябзе. Президент федерации кавказской йоги Заур Жанэ делился с гостями фестиваля древними знаниями о правильном питании, осознанном дыхании и простыми упражнениями на каждый день, которые оказывают оздоровительный эффект на организм. В импровизированной школе башлыка гости праздника узнавали об особенностях национального костюма и о способах завязывания традиционного кавказского убора.

Много зрителей на фестивале «Апсны» собрала импровизированная традиционная абхазская свадьба, которая у москвичей, конечно, вызвала множество вопросов. Например, почему невеста молчит? надевают ли невесты в Абхазии современные свадебные платья? почему в Абхазии играют многочисленные свадьбы? и др. Тут же находились люди, которые не ленились подробно рассказывать о тонкостях абхазской свадьбы. После традиционных свадебных тостов и пожеланий «молодоженам» счастливой семейной жизни, все желающие могли танцевать под ритмы кавказских мелодий, фотографироваться с женихом и невестой. Желающие отведать блюда национальной кухни проходили к фуд-корту фестиваля, который был представлен московскими ресторанами абхазской кухни «Ача-чача» и «Страна Души».

Фестиваль культуры «Апсны» собрал более 15 тысяч посетителей, которые без сомнения приятно и полезно провели время, многое узнали об Абхазии, и главное, многие из них теперь посетят Абхазию. Делясь своими впечатлениями о празднике, они отмечали, что им хотелось бы, чтобы фестиваль абхазской культуры стал традиционным и проводился бы не только в Москве, но и в других крупных городах России. Москвичка Екатерина Ефремова поделилась, что она для себя открыла новую республику, которую ей обязательно хочется посетить этим же летом, поэтому у стенда Министерства по курортам и туризму она собрала всю необходимую информацию о туристических путевках в Абхазию.

Завершающим аккордом мероприятия стал концерт специального гостя фестиваля, певца и композитора Александра Шоуа, который исполнил для гостей свои лучшие композиции, прибавившие слушателям еще больше заряда энергии и хорошего настроения. На этом праздник завершился, но обещал не только вернуться, но и обрадовать обновленной культурной программой уже на следующий год.

Эсма АРДЖЕНИЯ, Сухум-Москва-Сухум

Номер: 75Выпуск: 3815Рубрика: экономикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ