ИДЕТ РИТМИЧНАЯ РАБОТА

Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба и заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин осмотрели здание средней школы №2 в Сухуме, пострадавшее в результате пожара 2 мая 2019 года.

Рассказывая о ходе ремонтных работ, генеральный директор ГК «Апсныргылара» Темур Ткебучава отметил, что в двух корпусах здания завершены укладка кровли: «К концу июля строители заменят кровлю и в третьем учебном корпусе школы. Завершаются работы по устройству монолитного перекрытия». Он также добавил, что план восстановительных работ предусматривает замену всех дверей и полового покрытия в пострадавших корпусах. Кроме того, предусмотрен частичный отделочный ремонт стен – штукатурка и полная покраска стен внутренних помещений. Замене подлежат также электропроводка, сантехника, вентиляция.

Глава Правительства поблагодарил строителей за работу и подчеркнул, что в двух корпусах необходимо завершить все строительные мероприятия в течение августа.

Номер: 75Выпуск: 3815Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс