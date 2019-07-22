ХРОНИКА. НОВОСТИ РАЙОНА

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба совершил рабочую поездку в Гудаутский район.

В Гудауте состоялась передача району шести автобусов, приобретенных за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию страны. Ранее району было передано пять таких автобусов. О ситуации в сфере транспорта проинформировал глава Администрации Гудаутского района Руслан Ладария:

«Автобусы в районе работают уже более 10 лет, их нужно было заменить. Сегодня нам передано 3 школьных и 3 сельских автобуса. Мы рады этому событию, особенно нужно было заменять школьные автобусы, которые устарели и надо было вкладывать много денег в их содержание. У нас в районе 20 сел, и новые автобусы будут как раз кстати. Транспорт пока не распределен, желающих много, и мы передадим их наиболее нуждающимся».

Министр образования и науки Адгур Какоба отметил, что пополнение автопарка будет способствовать решению транспортных проблем школ района:

«Конечно, нет такого количества автобусов, чтобы хватило на каждую школу страны. Но поступление нового транспорта в какой-то степени решит данную проблему и облегчит жизнь школьникам и учителям. Эти автобусы окажут большую помощь нашим школам, они пригодятся и при проведении разных мероприятий, будь то спортивные соревнования или республиканские предметные олимпиады, так как бывает трудно перевозить школьников в другие города и районы».

Глава государства осмотрел место ремонта моста по улице 4-е Марта в Гудауте, где работы ведутся за счет средств Республиканского бюджета.

Местный житель Заур Харазия рассказал о том, что разрушенный старый мост препятствовал потоку реки, и вода затапливала близлежащие дома:

«Вода поднималась до одного метра, и страдало свыше 100 домов. Теперь у нас есть новый мост, и проблема решена».

Заместитель директора ГП «Абхазберегозащита» Аляс Сангулия сообщил о проделанной работе:

«Здесь был построен новый мост, так как старый был аварийным и создавал препятствие прохождению воды, и было принято решение построить новый. Также возвели подпорную стенку и расширили проход для воды».

Глава государства ознакомился с ходом ремонтных работ в Гудаутской средней школе №3 и Лыхненской средней школе. Капитальный ремонт в школах осуществляется за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию.

Школа №3 рассчитана на 600 учеников. Капитальный ремонт начался в 2017 году. Было отремонтировано основное здание, добавлен фасад, котельная, проведена пожарная сигнализация. Основные работы завершены.

Лыхненская средняя школа рассчитана на 800 детей. Работы были начаты в 2017 году. Здание было ветхим, были армированы бетонные части, закреплены стеновые панели, проведены межэтажные работы. В настоящее время коммуникации введены в эксплуатацию, пожарная система проведена, необходимо осуществить работы по благоустройству территории. К началу учебного года объект будет сдан в эксплуатацию.

Президент подвел итоги рабочей поездки:

«Выполнены работы по дорогам и по мосту, который был достаточно важен для жителей близлежащих домов. Каждый год возникали сложности, связанные с наводнением. Сегодня эта тема снята. Что касается школ: самое важное, чтобы они были наполнены. Главное, вернуть детей в свои родные школы. Надеюсь, что отремонтированная школа в Лыхны позволит родителям вернуть детей в село. Это школа достойна любого города».

Номер: 75Выпуск: 3815Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс