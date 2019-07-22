23 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ АБХАЗИИ

В нашей стране ежегодно 23 июля в торжественной обстановке отмечается День Государственного Флага Республики Абхазия. Этот праздничный день нашими гражданами воспринят единодушно, с проявлением высокого политического самосознания.

Данное событие непосредственно связано с принятием 23 июля 1992 г. Верховным Советом Республики Абхазия Закона «О новой государственной символике Республики Абхазия».

В этот же день – 23 июля, кроме этого документа, высшим законодательным органом Абхазии был принят ряд важнейших решений. В частности, Постановление о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 г. и возвращении к Конституции ССР Абхазии 1925 года, Закон об утверждении нового названия страны – Республика Абхазия и Постановление о подготовке проекта договора между Республикой Абхазия и Республикой Грузия.

До этого времени, в период горбачевской перестройки, абхазский народ благодаря активизации национально-освободительной борьбы добился значительных успехов на пути к государственному суверенитету Абхазии. Негативный опыт сосуществования Абхазии с Грузией, политика колониализма и агрессивного национализма, политика этноцида и геноцида, проводимая грузинскими властями в Абхазии, дальнейшее усиление антиабхазских деяний грузинских властей указывали на необходимость восстановления государственной независимости Абхазии, имеющей многовековую историю.

Именно в этот сложнейший период в рамках правового поля Союза ССР были приняты документы, нацеленные на защиту государственности Абхазии. В частности, 25 августа 1990г. Верховный Совет Абхазии принял Декларацию о государственном суверенитете Абхазии и Постановление «О правовых гарантиях защиты государственности Абхазии». В дальнейшем большинство жителей Абхазии, принявших участие во Всесоюзном референдуме от 17 марта 1991 года, высказались за сохранение СССР.

Тогда Грузия игнорирует всесоюзный референдум, проводит 31 марта 1991 г. собственный плебисцит и объявляет о государственной независимости. Таким образом, на территории распавшейся Грузинской ССР возникли уже два юридически независимых друг от друга государства – Республика Грузия и Республика Абхазия.

С исчезновением СССР как сдерживающего политического, а при необходимости и военного фактора (например, в июле 1989 г.), у Грузии обострились амбиции навсегда расправиться с «непокорной» Абхазией и её коренным народом. Однако сложные политические процессы, в частности, насильственное свержение власти первого президента Грузии З. К. Гамсахурдия (5 – 6 января 1992 г.) и установление военной диктатуры в лице временного военного совета Грузии, обострение противостояния внутри грузинской общины Абхазии, неблагоприятные международные и иные факторы отодвинули на несколько месяцев открытую военную агрессию Грузии против Абхазии.

Именно в такой сложнейшей военно-политической ситуации Верховным Советом Абхазии были приняты 23 июля 1992 г. вышеназванные политико-правовые акты. Отмена Конституции Абхазской АССР 1978 г. и переход на Конституцию ССР Абхазии 1925 г. фактически означало объявление Абхазии независимым государством. В статье 5 подчеркнуто: «ССР Абхазия есть суверенное государство, осуществляющее государственную власть на своей территории самостоятельно и независимо от другой какой-либо власти». Далее, в четвертом пункте этой же статьи сказано: «ССР Абхазия сохраняет за собой права свободного выхода из состава ЗСФСР, так и из Союза ССР», что не оставляет никаких сомнений о юридическом обосновании полного государственного суверенитета Абхазии.

О функционировании независимого от Грузии Абхазского государства констатируют официальные документы Верховного Совета и Правительства Абхазии в годы грузино-абхазской войны (1992-1993 гг.), в которых подчеркиваются военные действия одного государства (Грузия) против другого (Абхазия). Например, в Постановлении Президиума Верховного Совета Абхазии «О вооруженной агрессии войск Госсовета Грузии против Абхазии» от 15 сентября 1992 г. сказано: «14 августа 1992 г. Верховный Совет Абхазии должен был на своем заседании рассмотреть проект договора с Грузией, и именно в тот день войска последней вторглись в Абхазию. Таким образом, на день вторжения грузинских войск в Абхазию она являлась суверенным государством, субъектом международного права». В начале войны войска Грузии оккупировали больше половины территории Абхазии. Благодаря функционированию независимого государства – Республики Абхазия, абхазскому народу удалось организовать широкомасштабное, высокоорганизованное, героическое сопротивление и 30 сентября 1993 г. добиться Победы и освобождения Родины от врагов. Этот день в нашей стране признан праздничным днём – Днём Победы и Независимости Абхазии.

Отсутствие государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией зафиксировано в документе международного характера – в «Заявлении о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта», подписанного 4 апреля 1994 г. в Москве между сторонами конфликта (Грузией и Абхазией), представителями ООН, России и СБСЕ, в присутствии Генерального секретаря ООН и министра иностранных дел России. Основным содержанием документа является то, что в нём констатирован факт отсутствия государственно-правовых отношений между Грузией и Абхазией и предлагалось в перспективе создание союзного государства равноправных субъектов с суверенными правами. Такая правовая оценка была дана «Заявлению» Генеральным секретарем ООН в своем докладе от 3 мая 1994 г. (S/1994/529) и предложениях относительно политических и правовых элементов всеобъемлющего урегулирования грузино-абхазского конфликта (приложение II к Докладу от 3 мая 1994 г.).

26 ноября 1994 г. Верховным Советом Республики Абхазия была принята новая Конституция Республики Абхазия, провозгласившая страну суверенным, демократическим, правовым государством (ст.1), субъектом международного права (ст.3). Принятие Конституции Республики Абхазия явилось очередной правовой вершиной оформления де-юре и де-факто созданного 23 июля 1992 г. независимого государства Республики Абхазия (Апсны).

Несмотря на то что Республика Абхазия с 23 июля 1992 года в качестве независимого государства все без исключения решения принимала и осуществляла самостоятельно, в официальных документах, включая новую Конституцию Абхазии, по отношению к государственному статусу Абхазии применялось не словосочетание «независимое государство», а – «суверенное государство». Данное обстоятельство никак не ущемляет государственный статус Абхазии, так как эти понятия являются синонимами, имеющими одинаковую юридическую силу.

Настало время, когда в развитии государства была достигнута наивысшая точка правового и политического характера. Документом, провозгласившим на весь мир о существовании независимого государства – Республики Абхазия, стал «Акт о государственной независимости Республики Абхазия» от 12 октября 1999 года, принятый по итогам Всенародного референдума от 3 октября 1999 года. Данный важнейший документ был явлен миру в условиях, когда Грузия окончательно отказалась устанавливать с Абхазией государственно-правовые отношения на равноправной основе, когда она продолжала проводить диверсионно-террористические действия против Абхазии на фоне попытки Тбилиси военным путём решить существующий межгосударственный конфликт (в мае 1998 г.).

Функционирование независимого Абхазского государства – Республики Абхазия, признанное Российской Федерацией и рядом других стран – членами ООН, есть результат самоотверженной борьбы многих поколений патриотов Апсны. Новые вызовы современности требуют от всех граждан Абхазии приложения всех усилий для дальнейшего укрепления государственного суверенитета и независимости собственной страны. Ибо только независимое государство Абхазия способно обеспечить защиту и развитие абхазского народа, достойную жизнь представителям всех народов, проживающих в Абхазии.

Естественно, когда государство, уважающее свое историческое прошлое, настоящее и будущее, устанавливает и отмечает знаменательные даты. К таким датам относится и 23 июля 1992 года – День Государственного Флага Республики Абхазия. Однако назрела необходимость расширить значение этого дня и назвать его Днём Республики Абхазия, или же Днём образования современного Абхазского государства. Новый Государственный Флаг, как и новый Государственный Герб были утверждены Верховным Советом в качестве государственных символов, отличительных знаков вновь созданного государства, названного Республикой Абхазия. Чуть позже, новым символом нашего государства стал Государственный гимн Республики Абхазия.

В соответствии с тактикой малых шагов в стратегии Победы над грузинским колониализмом, политическое руководство Абхазии того периода во главе с В. Г. Ардзинба предпринимало своевременные и важнейшие решения на тернистом пути к Свободе и Независимости, которых невозможно достичь в одночасье.

Надеюсь, этим вопросом заинтересуются историки и юристы, депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, которые и примут соответствующее решение.

Т. А. АЧУГБА, доктор исторических наук, профессор АГУ, академик АНА, депутат II и III созывов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия

Номер: 75Выпуск: 3815Рубрика: политикаАвтор: Т. А. АЧУГБА, доктор исторических наук, профессор АГУ, академик АНА, депутат II и III созывов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия