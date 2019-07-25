ЕДИНЫЙ БИЛЕТ ДЛЯ УДОБСТВА

С 23 июля АНО «Единая транспортная дирекция» открывает продажи единых билетов в Республику Абхазия и обратно. С 24 июля перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Воспользоваться билетом можно при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлера и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию.

Единый билет оформляется на сайте ОАО «РЖД» и в авиакассах.

Стоимость проезда осталась на уровне 2018 года и составляет: Сочи –Гагра – 380 руб., Сочи – Пицунда – 420 руб., Сочи – Гудаута – 460 руб., Сочи – Новый Афон – 520 руб., Сочи – Сухум – 560 руб.

Поездки в Абхазию по единому билету осуществляются третий курортный сезон.

Номер: 76Выпуск: 3816Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс