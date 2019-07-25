БЫЛА ЧЕЛОВЕКОМ СЛОВА И ДЕЛА

Память

24 июля исполняется год, как ушла из жизни Зоя Цуновна Авидзба, более 20 лет руководившая Управлением государственной статистики Республики Абхазия. И не только руководившая, но сумевшая создать его с нуля, развить, обеспечить всем необходимым для работы, снискавшая авторитет как опытная, знающая свое дело руководитель.

Это было в послевоенное время. В тяжелом положении находились все государственные учреждения и организации. Но надо отметить, что в наиболее тяжелом положении находилось статуправление, потому что оно было преобразовано из отдела статистики Госплана Абхазской автономной республики в самостоятельное Управление госстатистики РА. А это означало, что все надо было начинать действительно с нуля.

Учитывая опыт работы Зои Цуновны, которая с 1975 года работала в названном Госплане как главный специалист и руководила различными отделами, а также её образование (окончила физико-математический факультет Сухумского пединститута), высшее руководство Абхазии именно ей доверило эту ответственную должность руководителя нового Управления.

В первую очередь в новой организации надо было решить кадровый вопрос, привлечь высокопрофессиональных специалистов. Отметим, что в основе статистики лежит наука, поэтому пришлось создавать и разрабатывать стандарты, которыми можно было руководствоваться в работе. Для этого Зоя Цуновна смогла наладить контакты со специалистами из Росстата Российской Федерации, заключить с ними Соглашение, на основе которого они оказывали всестороннюю помощь абхазской статистике. Заложенные ею контакты, сотрудничество и дружба с российскими коллегами продолжаются и по сегодняшний день.

Среди трудностей по созданию Управления была и необходимость его обеспечения материально-технической базой. И не только. Сами кабинеты требовали реконструкции и капитального ремонта. Зоя Цуновна направила свои усилия и энергию на решение и этих вопросов – наряду с прямыми обязанностями вместе с коллективом собирать, мониторить, анализировать статистические данные. Сегодня благодаря её стараниям мы обеспечены современным техническим оборудованием, уютными кабинетами и рабочими местами.

Её большая заслуга и в том, что после окончания грузино-абхазской войны в Абхазии была успешно проведена первая перепись населения. Она состоялась в 2011 году и имела большое значение как в политическом плане, так и в плане дальнейшего социально-экономического развития нашей страны.

Надо отдельно сказать о том, что для развития структуры статистики необходимы были четкая дисциплина и четкий распорядок дня, чего Зоя Цуновна требовала от себя лично и от сотрудников неукоснительно. При этом она была близка к людям, вникала в проблемы своих подчиненных, заботилась о повышении их заработной платы. Она была человеком слова и человеком дела.

Не имея личной семьи, она постоянно заботилась также о своих племянниках и племянницах, сестрах и брате, о большом отцовском хозяйстве в селе Нижней Эшере, на берегу реки Шицкуара.

Мы не знали о каких-то серьезных проблемах со здоровьем Зои Цуновны, и потому для нас стал большой неожиданностью её мгновенный уход из жизни, который мы восприняли с огромной и непреходящей по сей день болью.

Да, мы знали, что она любит горы, любит прогулки по красивым местам Абхазии. В них она и оставила свою душу. Жаль, что это произошло слишком рано – через месяц ей тогда должно было бы исполниться лишь 66 лет.

Имя Зои Цуновны Авидзба останется навеки как в истории создания абхазской статистики, так и среди преданных Владиславу Ардзинба имен руководителей государственных структур. Именно Ардзинба доверил ей ответственную должность для создания важной для страны организации, и она его не подвела.

Коллектив Управления государственной статистики Республики Абхазия

Номер: 76Выпуск: 3816Рубрика: обществоАвтор: Коллектив Управления государственной статистики Республики Абхазия