НЕСПОКОЙНЫЙ ГРАЖДАНИН И ЧЕЛОВЕК. РАДИ ДЕЛА И УСПЕХА СТРАНЫ

Юбилей – 80 лет

Абхазия всегда славилась долгожителями. Многие ученые мира, в том числе из США и Японии приезжали к нам, чтобы изучить человеческий, жизненный феномен. Беседуя с нашими гражданами, они хотели выявить секрет долголетия. Каково же было их удивление, когда они узнавали, что многие из долгожителей (мужчины, женщины) курили, употребляли вино, ели мясо, а о словах «диета», «разгрузочный день» не имели никакого представления.

Ученые сделали вывод: долголетию способствуют райский климат Абхазии, умеренность во всем, размеренный образ жизни и умение сохранять спокойствие в различных жизненных ситуациях.

Сегодня мы не можем сказать, что среди наших граждан очень много людей, перешагнувших, как раньше,100-летний рубеж. Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 гг. на генетический, биологический фон повлияла заметно. Но тем не менее людей, которым исполнилось 80 и более лет, у нас достаточно. Республика не сдает своих позиций, а значит, ее граждане преклонного возраста продолжают работать на страну, чтобы вернуть ей прежний имидж долгожительства.

Одним из таких является Аслан Куптович Гицба.

Автору этих строк повезло еще задолго до Отечественной войны народа Абхазии познакомиться с этим человеком. И сегодня в его 80-летний юбилей гордишься, что этот человек, несмотря на свой солидный возраст, не потерял одну из главных черт настоящих абхазов – уверенности в своих жизненных позициях, жить ежедневно, придерживаясь национальных традиций.

Поэтому Аслан Гицба 70–90-х годов и сегодня – это один и тот же человек – абхаз, воин, открытый человек, борец за справедливость, труженик.

Иначе в его биографии быть не могло. Родился он в селе Джирхуа в крестьянской семье. Те времена были для Абхазии трудными. Только труд может возродить и укрепить народ и облагородить его. Жизненно доказано, что познав трудности, граждане становятся особой ценной силой. И просто так на несправедливость смотреть не будут.

В 1958 г. Аслан Гицба становится студентом Сухумского педагогического училища, которое располагалось на ул.Горийской, где сегодня находится музыкальная школа №1 (по дороге на Сухумскую гору). Студенты своими силами рядом с училищем построили спортивную площадку. На ней проводились состязания по волейболу, баскетболу. Нередко абхазские студенты устраивали прямо на голой земле борьбу. Городские власти, увидев студенческие старания, обнесли спортплощадку сеткой и установили наружное освещение.

После учебы Аслан стал работать в с.Мгудзырхуа преподавателем. Он хотел многому научить сельских ребят, но пришла пора служить в Советской армии. Крепкого, коренастого паренька из Абхазии, умеющего водить трактор, определили на учебные танковые курсы. Отличная учеба на боевой машине не заставила себя долго ждать.

Когда командование давало задание на экзаменах пройти водителю преграды, Аслан действовал по абхазской смекалке – надо пройти препятствие, значит, пройдем. Кто-то из его экипажа предлагал: «Лучше обойдем или сделаем по-другому». А.Гицба командовал: «Только вперед!» и подбадривал себя по-абхазски: «Зегьы маншъалахоит (все получится)».

Аслана назначили командиром танка. Когда во время различных учений возникал вопрос, кому первому идти в атаку, генералы говорили: «Поставьте впереди того абхаза».

Закончив службу, А.Гицба возвращается к прежней работе учителя в с.Джирхуа Гудаутского района. Наверное, он так и остался бы учительствовать и добился бы хороших результатов. Но по республике прошел слух, что в Абхазии начинается строительство большого завода и приглашают на работу местное население.

Аслан тяжелой работы не боялся. Той поры молодежь жаждала учиться всему и хотела проявить себя в различных сферах.

Вскоре «Сухумприбор» заработал и стал одним из главных в системе приборостроения СССР. Его развивали, и ставили перед коллективом интересные задачи, требовали выполнения плана для нужд большой страны.

Аслан имел тягу к технике и пошел учиться на токарное дело. Изготовленные им детали шли как комплектующий материал и расходились по Советскому Союзу – от Краснодара, Ленинграда, Магадана и до Владивостока. Молодой специалист, бывший командир танка, преподаватель не мог работать как-нибудь. Только на все 100 процентов. Руководство завода, видя его принципиальность, честность, настойчивость, поручило ему отдел ОТК.

С маркой «собрано, сделано на Сухумприборе» продукция пользовалась большим спросом по всему Союзу. Захотели получать такую продукцию и такие страны, как ГДР, Польша, Чехословакия. Сегодня можно сказать, что в СССР и в некоторых странах соцлагеря наш завод «Сухумприбор» стал первым, кто наладил выпуск диковинных на то время шариковых ручек. Именно шарик, выпускаемый в Абхазии, пользовался большим спросом у многих зарубежных фирм.

Аслана Куптовича ввели в состав Конструкторского бюро, затем назначили замдиректора по производству, а далее – замгенерального директора завода «Сухумприбор».

Его ценили за отношение к работе, за способность двадцать четыре часа заниматься любимым делом. В коллективе отмечали его открытость и бесхитростность. «Что хочет сказать, скажет без обиняков и выдумок. Не оскорбит, не обзовет, не накричит, но представит такие факты и аргументы, против которых ничего не сделаешь», – говорили руководители и работники завода.

Говорил А.Гицба прямо, смотря в глаза собеседнику. Надо учесть, что на «Сухумприборе» работало до 2000 человек и всего лишь до 100 человек – абхазов. Видимо, поэтому Аслана Куптовича Гицба дирекция и коллектив уважали и… побаивались.

И когда он приходил и говорил, что должны быть приняты на работу молодые ребята абхазской национальности, никто ему не мог перечить.

Наступил неспокойный 1989 год. Грузинские националисты в Абхазии подняли голову. Завод «Сухумприбор» оказался в центре внимания. Аслан Гицба, Марлен Гадлия, Батал Барциц, Константин Тарба, Рушни Квициния, Юрий Турава и другие наши соотечественники, не боясь последствий, тоже подняли свой голос. Мало того, они подписали знаменитое Лыхненское письмо.

Кто бы что ни говорил сегодня, но тогда, в окружении шовинистов и прибывших им на подмогу тбилисских эмиссаров, молодые абхазы «Сухумприбора» уже совершали подвиг и помогали своей республике.

Узнав об этом, из Тбилиси на завод прибыла специальная комиссия, подключив к собранию-судилищу местные партийные органы.

«Осудив» подписантов-абхазов, всех, кто был членом партии, в том числе А.Гицба, исключили из ее рядов, вынесли приговор «коллектива завода»: вы, абхазы, должны уйти из «Сухумприбора».

Абхазская часть завода не собиралась выполнять это «решение». Аслан Гицба на собрании, как всегда открыто, высказал свое мнение Гендиректору, в результате тому пришлось не подчиниться «тбилисскому предложению и решению своего коллектива». «Ладно, ладно, хватит, остаетесь пока. Подождем», – сказал он.

А вскоре вышло Постановление ЦК КПСС по Абхазии, где были осуждены националистические проявления руководства Грузии по отношению к Абхазии и абхазам. В Тбилиси, закусив удила, «приутихли». В коллективе большая часть на абхазов смотрела косо, но боялась затрагивать.

Наступил август 1992 года. Абхазские руководители, рабочие ушли на войну. Многие погибли, защищая Республику Абхазия. Сегодня заводской стенд наглядно показывает, кто из сотрудников завода остался в нашей памяти навсегда.

Во время войны завод «Сухумприбор» превратился для грузинских гвардейцев в место, где делалось оружие против Абхазии, там находились склады боеприпасов, хранилась и ремонтировалась поврежденная военная техника.

Неудивительно, что наши ополченцы с Западного фронта постоянно его обстреливали. Когда стало ясно, что скоро абхазы возьмут город, ценные приборы и другая редкая техника стала разворовываться и увозиться в Грузию.

После победы 30 сентября 1993 года завод «Сухумприбор» стоял гордым, как и полагается всесоюзному флагману приборостроения, но израненный и требующий помощи.

Вернувшись, оставшиеся в живых ополченцы, старые работники стали по крупицам восстанавливать предприятие.

Аслан Куптович и его коллеги совершили после войны 1992-93 гг. второй подвиг – вели работу по сохранению послевоенного коллектива завода и сразу же стали налаживать производство. Надо отметить, что это была очень трудная задача. Но с ней справились. Коллектив сохранился, обеспечивая себя работой и зарплатой.

Чуть позже из-за пределов республики предложили всему коллективу большие деньги. Дескать, живите в свое удовольствие. Завод хотели выкупить частные лица, которые на этом месте решили построить отель у моря.

Аслан Куптович Гицба, руководитель завода «Сухумприбор», и весь его коллектив это предложение даже не обсуждали. «Собственность народа и государства принадлежит Абхазии. Предложение неуместно», – сказали сухумприборовцы.

А как они могли поступить иначе, если они отдали свою половину жизни «Сухумприбору». Аслан Куптович непрерывно на нем работает почти 60 лет!

Наступили времена самовыживания для «Сухумприбора». Наряду с технической работой завод перешел на сдачу помещений в аренду.

Нет сомнения, что для легендарного предприятия наступят лучшие времена. Вполне возможно, что изменив профиль деятельности, оно станет отвечать своему полному названию – завод.

Аслан Гицба во время Отечественной войны народа Абхазии был в народном ополчении на Западном фронте.

Всю свою жизнь он проживает в работе и заботах, которые нужны в этом месте и в данное время.

За большой вклад в развитие промышленности Абхазии и вклад в борьбу абхазского народа за свою независимость Указом Президента РА С.Багапш он награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени и медалью «За Победу».

Самую высшую награду дала сама жизнь этому неутомимому человеку. У Аслана Куптовича две дочери, зять из Сирии, один внук и две внучки. А за неделю до юбилея у него появился правнук. Разве Абхазия – не страна долгожителей?

Любимое выражение А.Гицба: «Без беспокойной жизни мне скучно!»

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Коллектив редакции газеты «Республика Абхазия» поздравляет юбиляра, верного, постоянного читателя и подписчика нашего издания. Дорогой Аслан Куптович, радуйте жизнь и всех вокруг своим присутствием! Гордимся вами!

Юрий КУРАСКУА

Номер: 76Выпуск: 3816Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА