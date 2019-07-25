О ВЫБОРАХ В АБХАЗИИ

Цитата дня

«…За все минувшие пять лет оппозиция не смогла консолидироваться и представить единого лидера, готового бросить вызов властям. Всякий раз, когда ситуация, казалось, доходила до некоей точки кипения, пар выходил в свисток.

Весной 2019 года неприятная история с состоянием здоровья оппозиционного лидера, на первый взгляд, создала для оппонентов действующего президента позиционное преимущество. Говоря шахматным языком, все выглядело, как «оппозиция начинает и выигрывает». Но конвертации первоначального преимущества в нечто политически осязаемое не произошло. Версия о некоем заговоре против А.Бжания не получила достаточных подтверждений.

Сам же оппозиционный кандидат после взвешивания всех возможных плюсов и минусов от участия в выборах, оценивая, прежде всего собственное состояние здоровья, отказался.

Выборы еще надо выиграть. А нынешние представители власти, похоже, сдаваться не намерены. Опыта по преодолению сложных кризисных ситуаций у них не занимать.

Шансы оппозиционеров на победу становятся проблематичными именно из-за того, что они выступают не единой командой, а вынуждены оппонировать друг другу...»

Сергей МАРКЕДОНОВ, ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО

Sputnik Абхазия

Номер: 76Выпуск: 3816Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия