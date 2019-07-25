Российские коллеги стали членами Союза журналистов Абхазии

Соавторы «Белой книги Абхазии» (совместно с Юрием Вороновым) Павел Флоренский – профессор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, академик РАЕН и АНА и Татьяна Шутова – журналистка, старший преподаватель факультета искусств МГУ им. М.В. Ломоносова, член Союза писателей России, кавалер ордена Леона РА, а также журналист, комментатор Первого канала Евгений Баранов были приняты на днях в Союз журналистов Абхазии.

Приветствуя гостей-коллег, председатель Союза журналистов Руслан Хашиг отметил внесенный ими весомый вклад в преодоление информационной блокады в дни грузино-абхазской войны, развитие отношений между Россией и Абхазией: «Через призму 30-летнего журналистского сотрудничества приветствуется то, что мы сохранили теплые отношения. Вы приезжаете в Абхазию, продолжаете дружить с абхазскими коллегами. Это говорит о том, что у российско-абхазской журналистской дружбы большое будущее. У меня есть идея создания группы друзей Абхазии в российско-абхазском журналистском мире. Необходимы постоянное общение, обмен мнениями, дискуссии об особенностях информационной политики. И это мы должны делать, и надеемся, что наши друзья будут в этом помогать».

Павел Флоренский и Татьяна Шутова рассказали о том, как в дни войны они познакомились с Юрием Вороновым и появилась идея создания «Белой книги Абхазии». Она была составлена и издана до окончания войны – летом 1993 года. Все трое рассказывали о том, с какими проблемами приходилось проталкивать репортажи с боевых мест событий. Евгений Баранов сказал: «Поколение людей, которое помнит войну, которое помнит Абхазию до войны и после неё, к сожалению, остается все меньше и меньше. И наша задача – рассказывать и сегодня о том, что было».

В завершении встречи Руслан Хашиг вручил удостоверения о вступлении в Союз журналистов Абхазии.

МадинаЧАГАВА

(Фото автора)

Номер: 76Выпуск: 3816Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА