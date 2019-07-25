ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ДВУХ СТРАН

В Манагуа, в рамках торжественных мероприятий, посвящённых 40-летию Сандинистской революции, прошла встреча министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с Президентом Республики Никарагуа Даниэлем Ортега. Глава МИД Абхазии поблагодарил Даниэля Ортега за тёплый приём и передал приветственный адрес и поздравления с 40-летием Сандинистской революции от Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба. Даниэль Ортега отметил важность сложившихся между Республикой Никарагуа и Республикой Абхазия отношений и выразил уверенность в дальнейшем наращивании полноформатного двустороннего взаимодействия.

Президент Республики Никарагуа также выразил слова поддержки в адрес Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба в ходе предстоящих президентских выборов.

В свою очередь Даур Кове пригласил делегацию Республики Никарагуа в Абхазию в качестве международных наблюдателей на выборы президента республики, запланированные на 25 августа 2019 года.

В рамках состоявшейся встречи стороны также обменялись мнениями по основным направлениям двустороннего сотрудничества, обсудили различные пути активизации и развития дальнейшего взаимодействия между двумя странами.

Министр также передал приглашение Даниэлю Ортега посетить Республику Абхазия с официальным визитом в любое удобное для него время. По окончании встречи стороны обменялись памятными подарками.

Номер: 76Выпуск: 3816Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс