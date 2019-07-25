СЛАВНАЯ ДАТА ГОСУДАРСТВА

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии с Днем Государственного флага.

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем Государственного Флага! Эта дата занимает особое место в новейшей политической истории нашего независимого государства.

Веками достойные предводители нашего народа передавали из рук в руки абхазские знамена разных эпох, символизировавшие единство, свободолюбие, героизм и стойкость нашего народа.

Несмотря на крайне напряженную общественно-политическую ситуацию, 23 июля 1992 г. Верховный Совет Абхазии, возглавляемый выдающимся национальным лидером Владиславом Ардзинба, своим судьбоносным решением утвердил Государственный Флаг и Государственный Герб Республики Абхазия. Это стало одним из наиболее значимых шагов на тернистом пути восстановления национальной государственности.

Работа выдающегося абхазского художника, одного из лидеров национально-освободительного движения Валерия Гамгия стала ярким воплощением вековой мечты нашего народа о свободе и независимости.

Доблестные защитники А8сны вступали в ожесточенную схватку с грузинскими агрессорами, присягнув на верность Государственному Флагу!

Пусть развевается над свободной Абхазией священный флаг, пропитанный кровью ее отважных сынов и дочерей! Мира и процветания нашей Родине! С днем Государственного Флага, дорогие соотечественники!

Номер: 76Выпуск: 3816Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА