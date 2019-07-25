ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Солярис» (ОГРН: 118РА000519, ИНН: 11011634, место нахождения: Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Агрба, д. 4, кв. 75), уведомляет о том, что Решением единственного участника от 18 июля 2019 г. принято решение о ликвидации ООО «Солярис». Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2-х месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Агрба, д. 4, кв. 75, тел.: +7 (999) 666-555-4.

Номер: 77Выпуск: 3817Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.