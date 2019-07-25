НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Международный фестиваль «Органные вечера в Пицунде» пройдет в начале сентября. В этом году в нем примет участие органист из Парижа Эдуард Оганесян, также приедут российские органисты из Казани и Калининграда,– сказала директор Пицундского концертного зала Гунда Агрба.– Поступает очень много предложений на участие в фестивале, но мы всех принять не можем. Музыканты получают колоссальное удовольствие, играя на нашем инструменте, поэтому каждый год поступает огромное количество звонков. Мы пытаемся из года в год, никого не обидев, пригласить разных органистов».

Sputnik Абхазия

Номер: 77Выпуск: 3817Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия