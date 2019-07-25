НАШИ ШАХМАТИСТЫ СОСТАВЯТ КОНКУРЕНЦИЮ РОССИЯНАМ

Об участниках Международного шахматного фестиваля «Abkhazia OPEN-2019» и об условиях проведения турнира рассказал президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба. «Очень сильные игроки среди приезжих детей. Посмотрим, смогут ли наши дети составить им конкуренцию. Есть мастера из России, борьба будет острой. Абхазию же будет представлять чемпион страны Тристан Кварацхелия», – отметил Тужба.

Говоря об условиях турнира, президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба отметил, что Гудаута гостей приняла хорошо.

«По международным стандартам участники, которые приезжают на турнир, сами находят себе жилье. Питание и проживание тоже они берут на себя. Гости все довольны, пока никаких жалоб нет. Гудаута их прекрасно приняла. От нас, организаторов, требуется предоставить помещение, судейство и инвентарь. Мы из Сухума привезли столы, стулья, доски – все то, что необходимо для игры. В Гудауте идеальные условия для проведения международного турнира», – отметил Тужба. XVI Международный шахматный фестиваль «Abkhazia Open-2019» будет проходить до 20 августа в трех городах Абхазии: Гагре, Гудауте и Сухуме, в каждом городе в течение десяти дней.

В рамках фестиваля состоится благотворительная цветочная выставка в поддержку подопечных фонда «Киараз».

Sputnik Абхазия

Номер: 77Выпуск: 3817Рубрика: спортАвтор: Спутник-Абхазия