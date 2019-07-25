ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ В ГОРАХ

В Ауадхаре открылся детский оздоровительный лагерь «АЖЪЕИ*ШЬАА»

Министерство образования и науки РА совместно с Фондом социального страхования и охраны труда РА организует летний детский оздоровительный лагерь «Ажъеи8шьаа». О том, как дети проведут свои каникулы в лагере и что запланировано для их отдыха, рассказал руководитель пресс-службы Минобразования и науки РА Аслан Кутелия. Как сообщил Кутелия, лагерь расположен на территории Рицинского реликтового национального парка. «Это современная база отдыха и оздоровления для учащихся общеобразовательных школ страны. Его организуют уже второй год и планируют сделать ежегодным. В этом году в Ауадхаре смогут отдохнуть более 250 школьников в возрасте от 12 до 16 лет. Каждый поток, а это 40-50 человек, будет находиться в горах семь дней», – уточнил он. По информации Кутелия, в лагерь направляются дети по спискам районных отделов образования. Прежде всего, это школьники, проявившие себя в течение года как отличные ученики, спортсмены или победители олимпиад, а также из многодетных семей. «За неделю нахождения в лагере детям будут предложены походы по туристическим местам, ознакомление с природой Рицы. Совместно с лекторами Абхазского госуниверситета и учителями школ они смогут прослушать лекции-семинары по истории, географии, этнологии Абхазии. Конечно, отдых не обойдется и без разного рода соревнований, основанных на абхазских традиционных играх», – сообщил он. При этом Кутелия подчеркнул: «Школьников в течение всего времени нахождения в лагере будут сопровождать опытные преподаватели. Безопасность обеспечат представители МЧС и МВД РА. За самочувствием детей проследят дежурные врачи. В лагере организуют трехразовое питание. Участников лагеря обеспечат всем необходимым инвентарем, с собой им нужно взять лишь сменную, теплую одежду и средства личной гигиены».

Первый поток отправился в Ауадхару 22 июля с.г.

Номер: 77Выпуск: 3817Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс