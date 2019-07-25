НОВОСТИ ДОНБАССА

НЕЗАВИСИМОСТЬ ДНР И ЛНР

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты» ответил на вопрос, планирует ли Россия официально признать независимость ДНР и ЛНР.

«Наша позиция по этому вопросу хорошо известна. В соответствии с Минским комплексом мер («Минск-2»), одним из гарантов которого является Россия, Донбассу должен быть предоставлен особый статус, закрепленный на постоянной основе в Конституции Украины», – ответил Лавров на вопрос журналиста.

По словам главы МИД России, сегодня необходимо сосредоточиться на воплощении в жизнь Минских договоренностей, утвержденных резолюцией Совета безопасности ООН и имеющих обязательный для исполнения характер.

«Украинское руководство должно «повернуться лицом» к собственным гражданам: отказаться от политики экономического удушения Донбасса, признать право дончан и луганчан говорить на родном языке, отмечать свои святые даты и праздники, чтить своих национальных героев. Без этого говорить о возможности восстановления доверия жителей ДНР и ЛНР к официальному Киеву, по меньшей мере, несерьезно», – считает Лавров.

РОССИЙСКИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА

Российские паспорта не содержат сведений о месте проживания и прежних иностранных гражданствах, сообщили в МВД России в ответе на запрос РИА Новости на фоне намерения ряда западных стран не признавать российские паспорта жителей республик Донбасса.

Глава МИД Канады Христя Фриланд в начале июля заявила, что в страну не будут пускать жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами. Также в июне на саммите ЕС в Брюсселе было одобрено заявление о том, что Евросоюз готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных жителям Донбасса российских паспортов.

«Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации. Также данная информация не вносится во внутренние паспорта граждан Российской Федерации», – говорится в ответе МВД России.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

АКТЫ О РОЖДЕНИИ И БРАКЕ

Отдел записи актов гражданского состояния Департамента государственной регистрации Министерства юстиции ДНР сообщает, что с 15 по 20 июля территориальными отделами ЗАГС республики составлена 201 запись акта о рождении, из них 109 записей актов о рождении мальчиков и 92 – о рождении девочек.

В этот же период отделами ЗАГС составлено 122 записи актов о браке и 8 – о перемене имени.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Указом главы ДНР №221 от 15.07.2019 года, Правительством ДНР принято Постановление Правительства «Об организации Республиканской переписи населения 2019 года», в связи с чем в октябре 2019 года будет проведена Республиканская перепись населения, которая позволит составить объективную картину о количественных и качественных характеристиках населения и станет основой для прогнозирования социально-экономической ситуации.

Перепись населения представляет собой сбор сведений о лицах, находящихся на определенную дату на территории Донецкой Народной Республики, в целях получения обобщенных демографических, экономических и социальных сведений. Мероприятие позволит узнать точную цифру численности населения, находящегося в республике, получить сведения о структуре населения и его распределении с учетом экономических показателей, национального и языкового состава, образовательного уровня, то есть информацию, которую невозможно почерпнуть в полной мере из других источников.

Такое статистическое наблюдение, как перепись населения, ставшее во многих странах мира мероприятием государственной важности, уже давно зарекомендовало себя не только как некий статистический итог, но и как инструмент экономического и социального прогнозирования.

Данные переписи будут применяться при распределении рынков труда, функционировании жилищно-коммунальной сферы, в промышленности, при составлении бюджета, в транспортной политике, электроэнергетике, в сфере социального обеспечения, здравоохранения и образования. Для Донецкой Народной Республики – это большой шаг вперед, который в условиях перехода к программно-целевому методу управления позволит грамотно распоряжаться имеющимся потенциалом и создаст необходимые условия для экономического роста.

Номер: 77Выпуск: 3817Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия