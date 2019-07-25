В ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

Министр юстиции Южной Осетии Залина Лалиева рассказала, что ведомство намерено организовать бесплатную юридическую помощь населению. Об этом она заявила в ходе встречи с Премьер-министром Эриком Пухаевым, сообщает пресс-служба Правительства республики.

По ее словам, в настоящий момент вопрос прорабатывается с адвокатским корпусом республики.

Лалиева также рассказала главе Кабмина об итогах деятельности Минюста за прошедшие шесть месяцев 2019 года.

За этот период ведомство в общей сложности выдало 369 экспертных заключений на соответствие нормативно-правовых актов Конституции РЮО, государственные нотариусы обслужили 7,6 тысяч нотариальных заявлений, сумма взысканной госпошлины составила почти 550 тысяч рублей. Кроме того, Лалиева отметила, что ЗАГС зарегистрировал 581 акт гражданского состояния, что на 77 актовых записей больше, чем в 2018 году.

Служба судебных приставов приняла в первом полугодии на исполнение более 2,2 тысяч исполнительных производств, из которых 75% уже окончено. В пользу государства была взыскана сумма в размере почти 2,5 миллиона рублей.

Для удобства населения были объединены кадастровая служба и БТИ по типу «одного окна», а специалисты служб регулярно выезжают в районы, чтобы помочь сельчанам решить свои вопросы на местах.

ДЕРЖАТЬ ПОРОХ СУХИМ

Мобилизацию резервистов проведут в начале августа в рамках учений Генштаба и частей национальных ВС с участием Российской военной базы.

К сборам резервистов в Южной Осетии привлекли районные власти республики, на них возложена ответственность за доставку мобилизованных граждан к месту назначения, заявил начальник Генерального штаба РЮО Виктор Федоров.

Ранее, в начале июля, Президент Анатолий Бибилов подписал Указ о проведении сборов резервистов.

По его словам, представители Минобороны готовы тесно взаимодействовать с главами администраций, руководителями предприятий и организаций, от которых в военное время привлекается техника, предназначенная для комплектования ВС.

В пресс-службе добавили, что такие совещания в Минобороны в период подготовки к сборам будут проводиться регулярно.

Sputnik Абхазия

Номер: 77Выпуск: 3817Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия