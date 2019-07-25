ВОЕННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЮВО В СОЧИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В БОГОСЛУЖЕНИИ ПЕРЕД ГЛАВНОЙ ИКОНОЙ ВС РФ «СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ»

В Сочи в Храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя личный состав подразделения военной полиции Южного военного округа (ЮВО) принял участие в богослужении перед Главной иконой ВС РФ «Спас Нерукотворный».

Перед молебном представители духовенства рассказали военнослужащим о возводимом Главном храме ВС РФ и истории его главной иконы. Архитектурные формы и проекции храма наполнены символикой Победы: диаметр барабана главного купола составит 19,45 м (1945-й – год окончания Великой Отечественной войны), высота звонницы составит 75 м – в 2020 г. исполнится 75 лет со дня окончания ВОВ, высота малого купола составит 14,18 м – 1418 дней и ночей длились боевые действия в ВОВ.

«Спас Нерукотворный» завершит свой путь в Главном Храме ВС РФ на Кубинке в Москве к 75-летию Победы.

Всего в рамках принесения иконы святыня преодолеет более 57 тысяч км по воздуху, по воде и по земле, побывает в более чем 120 городах, свыше 150 храмах и более 300 воинских частях.

Святой образ будет находиться в храме в Сочи до 26 июля. Молебное пение перед иконой будет совершаться ежедневно. Далее «Спас Нерукотворный» передадут в Храм Иоанна Воина, расположенного во Владикавказе, где он пробудет с 27 июля по 5 августа.

Пресс-служба ЮВО

Номер: 77Выпуск: 3817Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа