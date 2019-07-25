ПОЛИТИКА БЫВАЕТ РАЗНОЙ

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Когда закончилась Отечественная война народа Абхазии в 1992-1993 гг., в республику были введены коллективные Миротворческие силы России, что стало абсолютно правильным шагом в политическом и военном аспекте.

Грузия не собиралась откладывать реванш в долгий ящик. В середине 90-х годов она четко поставила перед собой задачу – вернуть Абхазию военным путем.

Тбилисские эмиссары были посланы во все страны Европы, в том числе и в Россию, чтобы поплакаться в жилетку, обругать абхазских сепаратистов. Часть высшего руководства тогдашнего Кремля тоже была «обескуражена и удивлена» победой маленькой Абхазии над большой Грузией.

В своих поездках грузинские чиновники должны были заручиться помощью «своих друзей» и в частности в Москве. В ход шло все: увещевание, просьбы, объяснения, обещания отблагодарить за помощь и т.п. Особый упор Грузия делала на массовое возвращение беженцев, с помощью которых можно было вновь мутить воду и прибавить пыл своим националистам.

Многочисленные международные миссии, в том числе ООНовские структуры сквозь пальцы смотрели на нарушения прав граждан Абхазии, когда ельцинское правительство, идя на поводу у одного из организаторов развала СССР, – Шеварднадзе, объявило блокаду Абхазии. Граждане республики были поделены на возрастные категории, принадлежность по половому признаку, что особо соблюдалось при пересечении границы по р.Псоу. В угоду Грузии были запрещены выезды из Абхазии даже детским ансамблям, артистам, спортсменам и другим. Чтобы хоть как-то соблюсти какие-то нормы демократических признаков, здоровые силы России делали все, чтобы прекратить новоиспеченный «апартеид».

В то же время со стороны Ингура Грузия начала проводить различные провокации с применением оружия. Злые слова Шеварднадзе: «Надо закрыть их (абхазов) как пауков в банке и они передерутся между собой», не теряет своей «актуальности» в Грузии до сих пор.

Введение КМС России сыграло важную роль в сохранении мира в Абхазии и отрезвляюще подействовало на реваншистские замыслы Грузии. И тем не менее через своих уже давно обласканных друзей, в частности в Москве, Грузия пыталась нарушить и обойти все достигнутые официальные договоренности по предотвращению конфликта.

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Надо отметить, что лица грузинской национальности имеют природную смекалку «находить подход к нужным людям». И неважно, чем они руководят или командуют – республикой, организацией, армией и т.д. Изучаются все «интересы гражданина, его желания и ресурс их осуществления».

Во времена всеобщей перестройки СССР Московская комиссия прибыла в Грузию (тогда еще в составе СССР), чтобы изучить последствия разгона митинга 9 апреля. По многочисленным фактам свидетелей и видео- аудиозаписям было ясно любому здравомыслящему человеку, что Грузия не хочет быть с Россией, она ее просто не любит. Об этом тогда «кричал» каждый плакат и каждый третий житель Сакартвело.

Комиссия, которая прибыла по поручению Москвы в Тбилиси, что-то изучала, смотрела, опрашивала и т.д. В итоге руководитель комиссии обвинил боевого генерала Игоря Родионова, командующего Закавказским военным округом, его офицеров и простых русских солдат во всех грехах. Было смешно слушать свидетелей – участников митинга, которые на весь мир трубили, что Советская армия саперными лопатами разгоняла митинг, «состоящий из пожилых людей», и как некоторым старикам и старушкам повезло, что они остались живыми, убежав от этих варваров-солдат.

Московская комиссия все это зафиксировала как вопиющий факт, и не хотела слышать, как уже в России люди задавались вопросом: «А сколько же было лет этим пожилым митингующим людям, если они с такой прытью смогли убежать от молодых военнослужащих?»

Потом в Парламенте патриотичные здоровые силы России, стали интересоваться, почему комиссия приняла такое скоропалительное решение: обвинили Советскую армию в разгоне митинга. Поднимался вопрос о якобы получении крупной взятки председателем комиссии в виде драгоценностей. В Грузию была направлена новая группа депутатов для расследования и встречи со своими тбилисскими коллегами.

Российское телевидение показывало эту встречу в Тбилиси с грузинскими чиновниками, которые были «приставлены» к Московской комиссии по делу 9 апреля. Они «заверяли», что все расследование велось открыто в присутствии многочисленных граждан. «А когда с руководителем Московской комиссии зашли в дом-музей знаменитой грузинской артистки, то там им рассказали о ее творческом пути и пробыли недолго», – говорили тбилисцы.

Существует достаточно примеров, что именно нескольких минут хватает для того, чтобы в скромном, укрытом местечке раскурить сигарету или передать мешочек с заветной вещицей.

Тогда все осталось без изменений. Советская армия была облита грязью, неприкрытая ненависть к России возросла, осталась «особая нелюбовь», как к абхазам, так и им сочувствующим.

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Когда испытания Отечественной войной народа Абхазии для нас закончились, начались другие политические тесты.

Грузия через верных друзей в Кремле, «заинтересовав их», решила действовать в Абхазии другими методами. Зная наше послевоенное тяжелое состояние, Тбилиси решил нас выматывать и играть на нервах. Проще говоря, заниматься провокациями, и как всегда, желательно с помощью других.

Одной из задач, которую они поставили перед миротворцами, это – создание условий для безопасного и достойного возвращения людей, покинувших зону конфликта, в районы их прежнего постоянного проживания. Таких попыток со стороны Грузии массово возвратить беженцев в Абхазию было много. В октябре 1994 года абхазская сторона получила информацию, что готовится акция по массовому возвращению грузинских беженцев. Чтобы предотвратить провокацию, в наших войсках была объявлена боевая повышенная готовность. Было увеличено количество сотрудников Галской милиции. В Зону безопасности дополнительно были введены резервные подразделения. По указанию министра обороны РА С.Сосналиева, наши военнослужащие и небольшая группа офицеров МС на вертолете вылетели в Зугдидский район (представители сторон имели возможность в составе МС осуществлять при необходимости мониторинг Зон безопасности). Группу возглавлял куратор Российских миротворческих сил – заместитель министра обороны России, генерал-полковник Г. Кондратьев.

Прилетев туда, открылась следующая картина: в Рухи готовился митинг беженцев. На площади находилось до 5 тысяч человек. Выступали митингующие в основном на русском языке. Все они в один голос предъявляли требования о возвращении их в места постоянного проживания. Организаторы митинга предоставили слово генералу Кондратьеву. Он заявил, что имеет указание от своего командования о возвращении беженцев сегодня в Галский район, и что их будут сопровождать миротворцы на боевой технике, которые обеспечат им безопасность, и пусть никто не боится. «Мы с вами», – сказал он. Затем выступил представитель грузинской стороны, который призвал всех беженцев зарегистрироваться. Он предупредил, что вторую регистрацию они пройдут в Галском районе. Те лица, которые не пройдут регистрацию в Галском районе, будут сняты с учета и не будут получать пособие. После такого заявления толпа митингующих стала редеть. Среди них прошел слух, что там их ждут абхазы и северокавказцы. Буквально в течение получаса на площади осталось не более 500 человек. Но никто из них так и не зарегистрировался. Рядом стояла колонна автобусов для их переезда через границу. Генерал Кондратьев не смог переубедить собравшихся, что все будет мирно. Провокация со стороны Грузии не состоялась.

Абхазия заранее знала о подготовке этой акции, но не предполагала, что это может произойти при посредничестве миротворцев. Наши офицеры попросили командующего Миротворческими силами генерал-майора В. Якушева предоставить возможность связаться с командованием ВС РА, однако им было отказано. Командование МС поняло, что абхазская сторона на незапланированные и не согласованные с ней действия просто так смотреть не будет.

Абхазия уже была готова заменить посты миротворцев на резервистов для предотвращения подобных акций.

Владислав Григорьевич Ардзинба «поругал» руководство Миротворческих сил в Абхазии и так «поговорил» с кремлевскими чиновниками, в том числе и из Минобороны России, что большинство прежних военных командиров МС были освобождены от занимаемых должностей. А Кондратьеву было сказано, что его «присутствие в Абхазии сейчас и в дальнейшем нежелательно», потому что на это есть много причин, в том числе чрезмерное желание приобретать в больших количествах на рынках Абхазии особо ценные антикварные вещи, которые граждане, чтобы выжить после войны, выносили на рынок и продавали за копейки.

Когда готовилась за Ингуром провокация с беженцами, генералу Кондратьеву «благодарные жители» подарили настоящий старинный самурайский меч тонкой работы. Принимая его, генерал, наверное и не знал, что в августе 1992 года Грузия развязала войну против Абхазии под кодовым названием «Меч». А уж кто его поднимет, от него и пострадает, – изречение, известное каждому военному.

Другая провокация, иначе ее и не назовешь, была предпринята ранее в г.Гудауте. Когда по тайному приказу из Москвы, по просьбе Грузии, заблокировали этот город со всех сторон, с дальнейшим изъятием оружие у населения и в первую очередь у ополченцев-победителей. Все это поручили сделать генералу Кондратьеву. Зная его привязанность к «особым» вещам, нетрудно догадаться, что согласился он не за просто так.

Большую «работу» провели наши офицеры МО РА. Они доступным языком объясняли российским миротворцам, что их силовые структуры толкают на провокации. Кто-то из них спросил: «Что, против нас воевать будете?» Ему показали готовую боевую технику и боеприпасы и рассказали, что значит единственная Родина и долг защищать ее. Генералу Кондратьеву предложили дать «отбой», так как он был уже на мушке у снайперов. Генерал попросил абхазских военных вывезти его на свою базу.

И снова настойчивость и решительность нашего Главнокомандующего Владислава Ардзинба и министра обороны Султана Сосналиева решили дело не в пользу падких до презентов кремлевских и военных чиновников. А в те дни Грузия мобилизовала резервистов и ждала сообщений от уже одаренных ею людей.

Надо отметить, что среди высшего состава руководство МС в Абхазии находились офицеры, которые не соглашались и отказывались принимать участие в такого рода провокациях. Их просто переводили служить в другие места.

Но эти случаи дали хороший резонанс. Дальнейшие назначенные командующие и офицеры Миротворческих сил в Абхазии были намного преданней офицерской чести и военному долгу. Поэтому Грузии тогда не удалось использовать их в своих целях, и сейчас они считают, что Россия «оккупировала» их часть земли.

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Сегодня в Грузии происходят такие же события. Посмотрите на плакаты, флаги друзей Грузии и на оскорбления руководства России. Чистой воды новое «9 апреля», но в другом обрамлении, под руководством НАТО и США.

Никто не радуется, что у соседей такая напряженка, но это наглядный урок для некоторых кремлевских чиновников, которые все еще думают и живут воспоминаниями, что Грузия – это вино, хачапури и красивые песни за столом.

Грузия будет любить и ласкаться к каждому, до определенного момента, пока кто-то не поможет вернуть им Абхазию. Россия это делать не собирается. Поэтому в этом геополитическом регионе наступило время больших, обдуманных провокаций. Кто их делает? Большая, грязная политика, основанная на собственных интересах.

В Абхазии Грузию знают как облупленную с ее «ласковыми» обещаниями, прихотями и впоследствии – злыми и амбициозными желаниями.

Грузия во все века была и остается двуликой и похожа на сюжет одного старого художественного фильма: «Грузин и его родня приезжает из Тбилиси и приходят к московскому работнику. Заходят в его дом с улыбкой, песнями и большими корзинами южных подарков и обилием вина. Ласковым, заискивающим голосом просят помощи и сделать так, чтобы их дело закончилось хорошо и без шума. Московский работник для этого должен нарушить закон и принять взятку. Поэтому он говорит НЕТ и гонит их вместе с подарками из своего дома.

Тбилисские гости сразу насупились и со злостью, уходя, говорят: «Клянемся, кровью харкать будешь!»

Мы в Абхазии с их жизненной позицией знакомы уже многие века, и такие истории проходили. Другим не мешало бы подумать. Грузия уже давно для России не благородный Мимино (сокол), а основательный, геополитический ястреб войны с плацдармом НАТО на южном направлении.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 77Выпуск: 3817Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА