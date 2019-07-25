НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

В последние годы в Абхазии возрождается интерес к традиционному костюму. Людей в черкесках все чаще стало возможным увидеть на улицах города.

Традиционный абхазский мужской костюм состоит из черкески – акуамжвы (акъымжъы – прим.), рубашки – акаба, штанов – адзикуа, войлочной куртки – агубанакь, войлочного плаща, бурки – ауапа, головных уборов: башлыка – ахтарпа, войлочной шапки – ауапацэа хылпа, меховой шапки – ахылапарч. На ногах носят постолы из сыромятной кожи – ажцвеймаа (ажъцъеимаа – прим.), которые надеваются на босую ногу.

Абхазский национальный мужской костюм в первую очередь связан с военными традициями и верховой ездой.

Номер: 77Выпуск: 3817Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия