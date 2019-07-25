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Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха в пресс-центре Sputnik рассказал, что для него является открытием высокий потенциал Абхазии.

«В Абхазии я нахожусь более полугода. Весь этот период для меня является открытием высокий потенциал страны. Главное богатство Абхазии – это люди. Наша деятельность в сфере гуманитарного сотрудничества и образования, культуры и науки помогает этот потенциал раскрыть, более эффективно использовать молодым людям свои способности для достижения высоких профессиональных результатов. Думаю, людской потенциал Абхазии позволит республике далее успешно развиваться, достигать новых вершин».

Представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественникам, проживающим за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) работает в Абхазии с 2009 года.

Номер: 77Выпуск: 3817Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия