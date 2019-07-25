ПРОБЛЕМУ АБХАЗСКОГО ЯЗЫКА ОБСУДИЛИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

Почему Закон «Об абхазском языке» у нас в республике не работает, как решить проблему государственного языка, чтобы не допустить его исчезновения, и какие для этого нужны проекты? Достаточно ли у нас кадров для решения существующей проблемы? Эти и другие вопросы обсуждались в Общественной палате Абхазии во время слушания, посвященного проблемам развития абхазского языка. Открывая заседание, заместитель секретаря Общественной палаты Даниил Убирия отметил, что несмотря на большую работу, которая ведется по развитию языка, положение дел вызывает озабоченность: «Абхазский язык на грани исчезновения, и если сегодня не начать работать над исправлением ситуации, то последствия могут стать для нас печальными. Мы потерям свой язык. А возрождение языка требует еще больше усилий».

Член Общественной палаты Рудольф Алшундба рассказал о возглавляемой им Комиссии по изучению проблем развития абхазского языка, созданной в Общественной палате с целью донесения до властей и общественности проблем, связанных с развитием языка. Для того чтобы абхазский стал рабочим языком, необходимо соблюдать Закон о государственном языке, который на сегодняшний день, к сожалению, не работает.

Рассказывая о том, как не допустить исчезновения абхазского языка, председатель Государственного комитета по языковой политике Батал Хагуш привел опыт Уэльса, где в свое время существовала аналогичная проблема. Стране удалось решить эту проблему благодаря повышению статуса уэльского языка. То есть в стране человек, знающий уэльский, имеет больше привилегий, получает более высокую зарплату, поэтому там каждый заинтересован в том, чтобы учить уэльский. Для осуществления подобных проектов в Абхазии необходимы финансовые вливания, которых, к сожалению, на сегодняшний день у Госкомитета нет.

«Для решения проблем абхазского языка у нас практически есть всё: кадры, знания, опыт зарубежных стран с аналогичной проблемой (есть еще опыт Басконии), но нет денег, – согласился с Баталом Хагуш лингвист, доктор филологических наук, член Общественной палаты Абхазии Вячеслав Чирикба. – Язык, действительно, на грани исчезновения, это подтверждают и проводимые мной исследования в сельских школах Абхазии. Необходимо также обратить внимание на учебники, по которым сегодня занимаются школьники на уроках абхазского языка. Они в большинстве случаев нефункциональны, были выпущены в 50-х годах прошлого столетия. По ним сложно заниматься современным детям, они многое не понимают из того, что там написано. Это говорит о провале системы образования на абхазском, поэтому нам необходимо пересмотреть закон об абхазском языке, подготовить подзаконные акты, хорошую программу, выделить на проекты финансовые средства... Язык еще можно спасти, поэтому необходимо действовать, не откладывая проблему в долгий ящик».

Некоторые моменты, связанные с проблемами развития языка в Общественной палате еще будут неоднократно обсуждаться. Все решения, принятые в Палате (как изменить ситуацию к лучшему), будут направлены в Парламент республики. Все ждут не просто обсуждения данной проблематики, а конкретных действий по исправлению ситуации.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 77Выпуск: 3817Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ