ВЫБОРЫ-2019

ОПИРАТЬСЯ НА ЗНАНИЯ, ОПЫТ И ПОДДЕРЖКУ НАРОДА

В Сухуме прошел съезд Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии». На съезде выступил Президент Абхазии Рауль Хаджимба: «На протяжении 13 лет Форум народного единства Абхазии в политической жизни страны занимает значимое место. Роль и влияние этой партии по-прежнему остаются сильными. Первоочередные задачи ФНЕА – это решение общенациональных вопросов, от которых напрямую зависит будущее государства. Обращаясь к вам, я хочу сказать абсолютно открыто о наболевшем, о проблемах, от решения которых зависит благополучие народа и развитие государства в целом. Сегодняшнее выступление я расцениваю как очень ответственное, особенное обращение, потому что так же, как и все, стою на рубеже между прошедшими событиями и будущими. Скоро состоятся выборы главы государства – ещё одно нелёгкое испытание. Немало тех, кто имея богатый жизненный опыт, хочет попробовать себя в большой политике. И это неудивительно. Независимо от нашего желания, установившаяся политическая система в стране даёт отдельным гражданам, политическим лидерам, независимым кандидатам возможность попытки занять высшую должность в стране. Но, к сожалению, зачастую люди идут и делают выбор по родственно-клановому принципу. Некоторые думают, что непременно нужно поддержать однофамильца или родственника. Невольно возникает вопрос, а каким будет государство, построенное по принципу фамильно-родственных отношений? Получается, на выборах преследуются личностные интересы, а не общественно-государственные. Если верх возьмут корпоративно-групповые взаимоотношения, то мы пойдем по пути соперничества. Думаю, это не будет содействовать динамичному развитию и благополучию страны. Любому лидеру, не способному дать собственную оценку историческому периоду, трудно говорить о перспективах развития государства. Если бы я не мог сделать выводы по итогам работы прошедших пяти лет, когда народ Абхазии оказал мне доверие, не мог бы учесть имевшие место недочеты или успехи, принимать концептуальные решения, возможно, мне было бы сложно сегодня стоять перед вами на этой трибуне. Я не отношусь к тем чиновникам, которые не переживают за свои ошибки, которые все пускают на самотёк по принципу: «будь, что будет». Если я вновь иду на выборы, это значит, что у меня есть определенные планы, и я вступил на этот путь осознанно, взвесив все «за» и «против». Никто, ни я, ни другие, идущие во власть политики, не имеют права относиться к судьбе народа и будущему страны как к эксперименту. Отвечая на вопрос, чем мотивировано мое решение баллотироваться на второй срок, я отвечаю однозначно: я считаю себя ответственным за продолжение начатых Конституционных реформ, усиление правопорядка, укрепление безопасности страны, улучшение социально-экономического положения наших граждан, решение задач, связанных со сложной демографической ситуацией, здравоохранением и многими другими неотложными вопросами. К сожалению, об этих проблемах порой рассуждают лица, совершенно не компетентные в них. Или те, кто был во власти, обладал рычагами управления, но ничего не сделал для коренного перелома ситуации, более того, оставил государству тяжелый груз внутренних и внешних долгов. Тот, кто настроен увидеть реальные достижения, увидит непременно, а тот, кто заведомо отрицает любой позитив, никогда его не увидит и не воспримет, потому что мешают предвзятость и политические пристрастия. Достаточный управленческий опыт, знание ситуации и проблем изнутри дают мне основание необходимости доведения до логического завершения предпринятых реальных шагов. Президентский пост требует ежедневного, если не ежечасного напряжения сил, энергии, высокой личной ответственности за все, что происходит внутри государства и вокруг него. У нас нет времени на репетиции и эксперименты. Нам надо добиться перелома во всех ключевых направлениях развития страны! И мы знаем, как это сделать! И в претворении этой чрезвычайно сложной задачи я буду опираться на знания, опыт и поддержку всего нашего народа: абхазов, русских, армян, представителей других национальностей, вне зависимости от того, в какой партии или общественной организации они состоят. Мы должны брать на вооружение любые разумные предложения, идеи, подходы, направленные на достижение благополучия и процветания нашего Отечества. Борьба с преступностью была и остается одной из главных, чрезвычайно ответственных задач не только правоохранительных органов, но и всего руководства страны. Не переломив ситуацию в этой сфере, мы не сможем обеспечить полноценное развитие других направлений развития государства. Возрастает актуальность реформы структуры МВД и других силовых ведомств, обеспечения их собственной безопасности. От стабильности, спокойствия, защищенности людей зависит развитие и экономики, и бизнеса, и инвестиционной политики, и имидж государства в целом. Я не напрасно внес в Парламент законопроект о борьбе с организованной преступностью. Думаю, что депутаты сами должны выступать в поддержку таких вопросов. Надеюсь, что парламентарии ускорят его рассмотрение. Мы не имеем права мириться с криминалом, с таким опасным злом, как распространение наркотических средств. Наркомания наносит непоправимый ущерб генофонду нации. Мы также будем последовательно добиваться ужесточения законодательства в борьбе с коррупцией. Декларирование доходов чиновников должно стать непременным условием, обеспечивающим прозрачность деятельности государственных структур. Эти предложения учтены в проекте закона «О государственной службе», находящемся в Парламенте. Также надеюсь, что он будет принят. Чиновники, которые не хотят придерживаться принципов прозрачности и открытости, не могут занимать высокие должности. Коренные изменения необходимы во многих сферах, и они будут, и в первую очередь – в расстановке кадров. Завершая свое выступление, хотел бы отметить наиболее приоритетные, на мой взгляд, важные и неотложные, из стратегических соображений, направления, без учета которых мы не сможем добиться значительного перелома в строительстве государства:

1. Необходимо с привлечением лучших экспертов заняться разработкой и кардинальным решением проблемы диверсификации экономики, с учетом ранее представленных предложений.

2. Изыскав необходимые финансовые возможности, следует добиваться коренной реорганизации структуры МВД и других силовых ведомств, обеспечив соответствующую ротацию кадров.

3. Необходимо разработать комплекс законодательных и профилактических мер по обеспечению эффективности борьбы с криминалом.

4. Необходимо разработать программу значительной реорганизации и совершенствования сферы управления с учетом современных требований государственного строительства.

5. Следует добиваться ужесточения законодательной системы в борьбе с коррупцией.

6. Закон «О госслужбе», вкупе с другими соответствующими нормативными актами должен стать правовой основой декларирования доходов чиновников.

7. Необходимо разработать научно обоснованную долгосрочную программу демографической безопасности государства.

8. Следует разработать комплекс мер по обеспечению пенсионной реформы в стране.

9. Министерству репатриации необходимо ускорить разработку экономически обоснованной долгосрочной программы репатриации зарубежных соотечественников на историческую Родину, с подключением к процессу администраций городов и районов, министерств и ведомств.

10. Кабинету Министров необходимо в кратчайшие сроки завершить разработку государственной программы, соответствующей требованиям действующего Закона о языке, обеспечив бюджетное финансирование его положений.

11. Следует кардинально обновить систему школьного обучения на государственном языке и воспитательно-образовательного процесса в дошкольных учреждениях, с учетом новых методологий и технологий.

12. Необходимо значительно расширить масштабы и формы взаимодействия абхазо-абазинского и адыгского народов, направленного на сохранение и развитие генетически родственных этносов.

13. Правительству необходимо разработать государственный план комплексной поддержки села, восстановления его аграрной и социальной инфраструктуры.

14. Правительству следует подготовить программы вовлечения молодежи в строительство государства, развития национального здравоохранения, туризма и спорта».

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Делегаты съезда РПП ФНЕА поддержали кандидатуру Рауля Джумковича Хаджимба, выдвинутого инициативной группой граждан кандидатом в президенты Абхазии. Директор Института экологии АНА Роман Дбар отметил: «Выборы лидера страны – это всегда ответственное событие в жизни общества, и оно волнует каждого гражданина. Большая страна или малая, выборы президента – это всегда напряженная работа, и для нас чрезвычайно важно, чтобы они прошли достойно и спокойно. Нужно руководствоваться здравым смыслом, оценивая кандидатов в президенты по главным критериям. В первую очередь, это политический и управленческий опыт деятельности и умение сохранять стойкость перед лицом жизненных и социальных потрясений. Рауль Джумкович здесь безусловный лидер. За его плечами огромный позитивный опыт государственной службы. Ему точно можно доверить дальнейшее развитие традиций государственности современной Абхазии. Особенно следует выделить личные моральные качества – скромность в лучших абхазских традициях. Какой бы высокий пост человек не занимал, мы всегда хотим видеть абхаза – открытого, искреннего, чувствующего и сострадающего своему народу. Лично для меня является абсолютно очевидным, что нам нужно сделать свой выбор, и этот выбор Рауль Джумкович Хаджимба».

Депутат Парламента Абхазии Левон Галустян также выразил поддержку Раулю Хаджимба: «Полагаю, что многие уже определились, кому отдадут свой голос. В 2014 году на аналогичном съезде мне предоставили возможность публично высказаться относительно участников президентской гонки. Тогда я сказал, что собираюсь голосовать за Рауля Хаджимба, спустя 5 лет позиция не поменялась, мой выбор снова в его пользу». Галустян пояснил, почему будет голосовать за Рауля Хаджимба: «Рауль Джумкович – государственник и опытный политик. Будучи главой государства, приоритетом ставил национальные интересы. Более того, продолжил дело своих предшественников и юридически оформил военно-политический союз с великой державой – Российской Федерацией. Убежден, что нерешаемых проблем не существует, но преодолеть их можно только объединив усилия всех здоровых сил, не выбирая, кто голосовал «за» или «против». Все время Рауль Джумкович был рядом со своим народом, будучи премьер-министром, находясь в должности вице-президента, лидера оппозиции, депутатом Парламента, и наконец, Президентом Абхазии, он ни разу не изменил жизненному кредо – личное не ставь выше общественного».

На съезде была принята Резолюция, в которой делегаты поддержали инициативную группу граждан по выдвижению кандидатом в президенты Республики Абхазия действующего главу государства Рауля Джумковича Хаджимба, а также кандидатуру в вице-президенты РА Аслана Чачурбеевича Барциц.

Номер: 77Выпуск: 3817Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс