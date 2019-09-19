НЕ ПРОХОДИТЬ МИМО. ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ СИМПТОМ

Стоит задуматься

Две политические партии Абхазии – «Форум народного единства» и «Апсны» – сделали заявления о недопустимости разжигания межнациональной розни. После выборов в социальных сетях появились публикации, порочащие честь и достоинство граждан Абхазии армянской национальности. У многих в абхазском обществе эти публикации вызывают справедливое возмущение. Тем не менее руководителя армянской общины, Героя Абхазии Галуста Трапизоняна беспокоит отсутствие реакции государственных служб на подобные факты.

Партия «Апсны» выражает свое возмущение публикациями в социальных сетях, в которых на армянскую общину возлагается вина за проигрыш одного из кандидатов в выборах президента, и выражается это в крайне оскорбительной форме. Члены партии «Апсны» заявляют: «Мы гордимся своим многонациональным народом. Обвинять и оскорблять кого-то из-за сделанного выбора – это попытка раскачать ситуацию, используя ксенофобскую и националистическую риторику. Конституция страны гарантирует всем ее гражданам, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности, права и свободы. Граждане армянской национальности, как и другие наши соотечественники, этим правом воспользовались, выполнив свой гражданский долг. При этом голосовали они за обоих кандидатов».

С подобным заявлением выступила и партия «Форум народного единства Абхазии», члены которой также возмущены тем, что объектом нападок, надуманных и провокационных обвинений, как накануне выборов, так и после них, стали национальные общины Абхазии. ФНЕА дает им такую оценку: «Делаются безосновательные своевольные утверждения о том, что они голосовали по команде «сверху». Подобные заявления, по своей сути, являются провокационными. Спекуляции на эти темы, противопоставление национальных общин носят деструктивный характер и не имеют никакого отношения к итогам выборов».

Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» призывает правоохранительные органы принять все необходимые меры по упреждению провокационных действий против граждан Абхазии и предотвращению любых попыток, направленных на разжигание межнациональной розни.

Руководитель армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян неоднократно обращался в государственные органы Абхазии с требованием положить конец провокациям, направленным против армянской общины и разжигающим национальную рознь, однако результата это не дало: «Периодически эти моменты присутствуют. Раньше я реагировал и делал официальные обращения, но, к сожалению, никакой реакции нет. Никто никого не наказывает. Когда реагируешь и нет решения, то однозначно не понимаешь, почему так происходит».

В Абхазии известен человек, который открыто и публично выражает агрессивные антиармянские настроения. Полтора года назад с ним уже был подобный инцидент, и Галуст Трапизонян говорит о том, что никто даже не пытается его урезонить: «Я тогда обращался в Службу госбезопасности, в Администрацию Президента, в Парламент, в Общественную палату по поводу того, что гражданин Абхазии Барциц Джемал выступал и эти листовки распространял, он это и не скрывал. И вот эти последние листовки, которые есть, – это то же самое, там и текст, и смысл те же. Когда я встречался с министром внутренних дел, я говорил, что если человек этот больной, инвалид войны, я готов полностью профинансировать его лечение. Но, видимо, кому-то хочется, чтобы периодически эти вопросы поднимались. Там затрагивают таких людей, которые стали инвалидами войны, героев Абхазии, так относиться к этому – кощунство!»

Правоохранительные органы отказываются реагировать на публикации в социальных сетях, они говорят, что им нужны факты. И Галуст Трапизонян такой факт привел: «Недавно появился видеоролик, на котором видно, как избивают камнями инвалида войны, слепого семидесятилетнего человека. Это – факт, и этот видеоролик есть. К нему обратились и спрашивают:

– Ты кто?

– Он говорит: «Армянин!»

– Ты воевал?

– Он говорит: «Да».

– Ты считаешь себя героем?

– Да.

– Ну, раз ты герой, тогда получи.

И человек бьет его камнем. Понимаете, если он считает, что быть армянином – наказуемо, такого человека изолировать надо».

Галуст Трапизонян уверен, что провоцировать национальную рознь крайне опасно для мира и стабильности в обществе. Армяне, как и другие национальности, живущие в Абхазии, любят ее и способствуют ее развитию: «Должна быть государственная политика. Такие моменты надо пресекать. Для чего созданы спецслужбы? Чтобы собирать материал. Если рядовой человек, крестьянин об этом знает, видит эти листовки, эти обращения в социальных сетях, что еще надо? Факт, что решение не принимается по этим вопросам. Надо реагировать сразу. Видимо, я не знаю, но кто-то отрабатывает деньги, какие-то силы провоцируют все это. Но для того и существует государство, которое имеет соответствующие службы, чтобы пресекать подобное. Самое страшное, самое болезненное – если начнутся какие-то межнациональные действия. Это очень опасно! Наше общество, в том числе армянская община, созидает и строит Абхазское государство. Более двухсот армян погибли на войне 1992-1993 годов. И если мы прошли такое вместе, народ был единым, сегодня кто может разъединить народ Абхазии? Кому это выгодно? Вот пусть думают и решают!»

Номер: 98Выпуск: 3838Рубрика: политикаАвтор: Галуст Трапизонян