В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

В рамках проекта «Безопасный город» на центральной трассе Псоу – Ингур устанавливаются дополнительные комплексы фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщается на официальном сайте МВД Абхазии.

Монтаж и внедрение в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов фото-видеофиксации, а также обязательная установка определяющих дорожных знаков проводятся на участках центральной трассы Псоу – Ингур в п.Гулрыпше, в п.Бзыпте, в Гудаутском районе, на выезде с моста через р. Гудоу и на 74-м километре трассы в п. Приморском.

Оборудование, как и предыдущие комплексы, устанавливается на аварийно-опасных участках дороги. За 8 месяцев текущего года 15 430 водителей автотранспортных средств привлечены к административной ответственности за нарушение скоростного режима. Согласно статистике, причина 90% совершенных ДТП – превышение скорости.

Установленная партия аппаратно-программных комплексов в качестве дополнительного периферийного оборудования в действующей системе автофиксации нарушений ПДД и протоколирования административных правонарушений принята на баланс МВД РА согласно решению Межведомственной комиссии, осуществляющей прием работ по вводу в эксплуатацию элементов АПК «Безопасный город», созданной Распоряжением Кабмина РА.

Номер: 98Выпуск: 3838Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия