АБХАЗСКИЕ ПЕКАРИ И КОНДИТЕРЫ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕМИРНОМ ФОРУМЕ ПО ХЛЕБОПЕЧЕНИЮ

По приглашению Российской гильдии пекарей и кондитеров члены Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия примут участие во Всемирном форуме по хлебопечению «Хлеб – это мир» в Калужской области с 19 по 22 сентября 2019 года.

В рамках форума пройдет конгресс Международного союза пекарей и кондитеров (UIBC), объединяющего около 40 национальных федераций пекарей.

Основная цель участия абхазской делегации в форуме – обмен опытом и знаниями о тенденциях и перспективах развития потенциала хлебопечения, повышение авторитета профессии пекаря, содействие развитию экономического потенциала и укреплению имиджа Абхазии посредством участия в конгрессных, выставочных и общественных мероприятиях.

Участников форума ждет насыщенная деловая программа: семинары, конференции, круглые столы, бизнес-встречи, мастер-классы, соревнования пекарей – Открытый кубок России по хлебопечению, выставка с экспозициями компаний-производителей и поставщиков хлебобулочных изделий, сырья, ингредиентов и прочее.

Абхазскую делегацию возглавит начальник Управления по работе с членами ТПП РА, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы.

Также планируется встреча представителя ТПП РА с руководством союза Торгово-промышленной палаты Калужской области, в рамках которой будут обсуждаться возможные пути развития взаимовыгодного и эффективного сотрудничества между предпринимательскими кругами Абхазии и Калужской области.

Номер: 98Выпуск: 3838Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА