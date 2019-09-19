ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВИКОВ ПО ДОРОГЕ ДЖУБГИ

В связи с проведением гонок «Формула-1» 28 и 29 сентября с 06.00 до полуночи будет запрещено движение грузового транспорта по федеральной дороге от Джубги до границы с Абхазией, сообщает администрация Сочи.

Проезд транспортных средств, не имеющих соответствующих аккредитаций, будет ограничен также на улицах, прилегающих к сочинскому автодрому.

Спутник-Абхазия

Номер: 98Выпуск: 3838Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия