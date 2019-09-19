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19.09.2019
Номер: 98
Выпуск: 3838
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗОВИКОВ ПО ДОРОГЕ ДЖУБГИ
В связи с проведением гонок «Формула-1» 28 и 29 сентября с 06.00 до полуночи будет запрещено движение грузового транспорта по федеральной дороге от Джубги до границы с Абхазией, сообщает администрация Сочи.
Проезд транспортных средств, не имеющих соответствующих аккредитаций, будет ограничен также на улицах, прилегающих к сочинскому автодрому.
Спутник-Абхазия
Номер: 98
Выпуск: 3838
Рубрика: общество
Автор: Спутник-Абхазия