БОЛЕЕ 7 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК ПЕРЕСЕКЛИ ГРАНИЦУ РОССИИ И АБХАЗИИ С ЯНВАРЯ ПО АВГУСТ

С января по август 2019 года российские пограничники пропустили через российско-абхазскую границу более семи миллионов человек, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

«Несмотря на сезонное увеличение пассажиропотока, специалисты пограничного контроля прилагают со своей стороны все усилия, чтобы обеспечить комфортное пересечение границы для граждан и транспортных средств, при этом максимально качественно выполнить свою главную задачу – обеспечить безопасность государственной границы РФ», – отметили в пресс-службе.

Согласно законодательству Российской Федерации пропуск через государственную границу осуществляется только при наличии действительных документов. Если у пограничника возникнут сомнения в действительности документа или его принадлежности предъявителю, он имеет право провести дополнительный устный опрос, задать уточняющие вопросы. Сотрудники Погранслужбы вправе производить осмотр, а в случае необходимости и досмотр транспортных средств и перевозимых на них грузов.

По информации Росстата, за первое полугодие 2019 года с туристическими целями в разные страны из России выехало 19 миллионов 891 тысяча россиян. Турция возглавила рейтинг самых популярных выездных направлений для туристов из России в первом полугодии 2019 года, а вторая по популярности страна – Абхазия.

Спутник-Абхазия

Номер: 98Выпуск: 3838Рубрика: экономикаАвтор: Спутник-Абхазия