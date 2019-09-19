ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

18 сентября состоялось заседание Кабинета Министров РА под председательством Президента республики Рауля Хаджимба по вопросу выполнения плановых показателей за восемь месяцев.

Председатель Государственного таможенного комитета Беслан Цвинария проинформировал об исполнении доходов бюджета по таможенным платежам.

«Объем внешнеторгового оборота за 8 месяцев 2019 года составил 16,5 миллиарда рублей, это на 1,7 миллиарда рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт составил 4 миллиарда рублей, за аналогичный период прошлого года – 3,2 миллиарда рублей, импорт –12,5 миллиарда рублей, 11,6 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года. Рост товарооборота по сравнению с прошлым годом составил 11,6 %. В целом по начисленным платежам план на 8 месяцев выполнен на 101,3 %. За исключением таможенной пошлины по экспорту – 94%, и НДС – 90%, все остальные платежи перевыполнены. На невыполнение плана по НДС повлияла акцизная продукция, средняя стоимость которой планировалась 22 рубля, но по факту оказалась 16 рублей 84 копейки», – сообщил Беслан Цвинария.

Заместитель министра по налогам и сборам Геннадий Ардзинба сообщил о том, что во всех районах, за исключением Гагрского и Гудаутского, плановые показатели выполнены. Он также выразил уверенность, что плановые показатели будут выполнены к концу текущего месяца.

Министр финансов Джансух Нанба проинформировал участников заседания о показателях поступлений в государственный бюджет.

«Всего за 8 месяцев 2019 года в государственный бюджет поступило 6 миллиардов 74 миллиона рублей, что на 1 миллиард 56 миллионов рублей больше предыдущего года. В части собственных средств в 2019 году в государственный бюджет поступило 3 миллиарда 169 миллионов рублей, что больше на 266 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В части поступления российской финансовой помощи в 2019 году за 8 месяцев поступило 2 миллиарда 905 миллионов рублей. Несмотря на фактическое превышение поступивших доходов за 8 месяцев, есть момент невыполнения плановых показателей. Из плановых показателей, утвержденных на 8 месяцев, общее исполнение по государственному бюджету составляет 97%. Тенденция превышения фактических поступлений доходов к соответствующему периоду прошлого года в августе у нас показала отрицательный результат. Если сравнивать август 2019 и 2018 годов, мы не добрали фактических средств порядка 70 миллионов рублей. За прошедший период сентября тенденция сохраняется. Очень надеемся, что до конца этого месяца ситуация выправится», – сообщил Джансух Нанба.

Глава государства подчеркнул необходимость качественного выполнения своих функций каждым государственным ведомством:

«Выборы закончились, и нужно работать дальше. До начала избирательной кампании бюджетные показатели у нас были нормальными. Те цифры, которые мы с вами видим сегодня, свидетельствуют о слабой работе в течение месяца. Все были заняты, все ударились в политику. Нужно возвращаться в рабочее состояние, и спрос будет соответствующим».

Номер: 98Выпуск: 3838Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА