НАШИ ДЕТИ

Роману Аргун всего лишь три года. На первый взгляд, ну что это за возраст? Никаких проблем, любое желание малыша будет исполнено тотчас, с любовью и вниманием. Но все зависит от правильного воспитания и общения с ним его родных и близких.

То, что Романчик воспитывается в духе Апсуара, можно не сомневаться. Всем красивым, ярким детским нарядам он предпочитает национальную черкеску, хотя, естественно, не знает все тонкости ее истории.

Но Роман считает, что, надев эту одежду, да еще с кинжалом, он становится настоящим мужчиной-абхазом. Роман говорит, что он любит кататься на лошади, пока с папой.

В свои годы «маленький мужчина» загружает себя повседневной «работой» – рисованием, пением, лепкой, просмотром мультиков и спортивных телеканалов.

Растет гражданин Республики Абхазия, у которого уже просматриваются главные хорошие черты человека – настойчивость, целеустремленность, смелый дух и, конечно, отзывчивость и доброта.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 99Выпуск: 3839Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА